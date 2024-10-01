Радіють звичайній воді: жителі ТОТ Луганщини у пошуку води та доступу до медпослуг сподіваються лише на власні можливості – ОВА

Жителі захопленого Лисичанська могли мріяти про зміни в місті, особливо після призначення окупантами представників татарстану, але наразі в кращому випадку, радіють доступу до технічної воді. Водночас у окупованому рф Сіверськодонецьку скаржаться на низьку якість медичних послуг.

Про це інформує Луганська обласна державна адміністрація, передає УНН.

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За даними ОВА, понад два місяці лисичани у пошуку води сподівалися лише на власні можливості. Минув час – люди почали радіти звичайній воді. Не питній – технічній, яку після значної перерви підвезли в цистерні в район колишнього заводу ГТВ.

Систему централізованого постачання, нагадаємо, розбили росіяни під час бойових дій у 2022 році. Кажуть, що ремонтують. – йдеться на FB-сторінці Луганської ОВА.

У відомстві зауважують, що місцеві можливо і мріяли, що коли "шефами" захопленого Лисичанська призначили представників татарстану невдовзі населений пункт буде подібний казані. Але поки місцеві сподіваються лише на власні сили.

Тим часом жителі Сіверськодонецька, які залишилися в окупації, скаржаться на низьку якість медичних послуг.

У місцевій поліклініці за останні два роки не додалося вузьких спеціалістів. У більшості випадків доводиться чекати гастролерів з пєрмі або їздити до Луганська – пише Луганська обласна державна адміністрація.

За даними відомтсва, нещодавно з рф приїхали невролог, уролог, онколог, пульмонолог і ревматолог, але приймали вони лише один день протягом п’ятьох годин.

Більшість хворих, звісно що, потрапити на консультацію не змогла, додає Луганська ОВА.

Нагадаємо

Міністерство юстиції України заявило, що українців не судитимуть за отримання російського паспорта під примусом на окупованих територіях. Такі документи не мають юридичної сили та не визнаються в Україні та світі.

УНН повідомляв, що на тимчасово окупованій території Луганщини поширюються пожежі, які окупаційна влада не може локалізувати. У Сокологірську люди змушені покидати свої будинки через неспроможність місцевих служб загасити вогонь.