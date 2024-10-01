Жители захваченного Лисичанска могли мечтать об изменениях в городе, особенно после назначения оккупантами представителей татарстана, но пока в лучшем случае, радуются доступу к технической воде. В то же время в оккупированном рф Северодонецке жалуются на низкое качество медицинских услуг.

Об этом информирует Луганская областная государственная администрация, передает УНН.

Детали

По данным ОВА, более двух месяцев лисичане в поиске воды надеялись только на собственные возможности. Прошло время - люди начали радоваться обычной воде. Не питьевой - технической, которую после значительного перерыва подвезли в цистерне в район бывшего завода РТИ.

Систему централизованного снабжения, напомним, разбили россияне во время боевых действий в 2022 году. Говорят, что ремонтируют. - говорится на FB-странице Луганской ОГА.

В ведомстве отмечают, что местные возможно и мечтали, что когда «шефами» захваченного Лисичанска назначили представителей татарстана вскоре населенный пункт будет подобен котлу. Но пока местные надеются только на собственные силы.

Тем временем жители Северодонецка, которые остались в оккупации, жалуются на низкое качество медицинских услуг.

В местной поликлинике за последние два года не прибавилось узких специалистов. В большинстве случаев приходится ждать гастролеров из перми или ездить в Луганск - пишет Луганская областная государственная администрация.

По данным ведомтсва, недавно из рф приехали невролог, уролог, онколог, пульмонолог и ревматолог, но принимали они лишь один день в течение пяти часов.

Большинство больных, конечно, попасть на консультацию не смогли, добавляет Луганская ОГА.

Напомним,

Министерство юстиции Украины заявило, что украинцев не будут судить за получение российского паспорта под принуждением на оккупированных территориях. Такие документы не имеют юридической силы и не признаются в Украине и мире.

УНН сообщал, что на временно оккупированной территории Луганщины распространяются пожары, которые оккупационная власть не может локализовать. В Сокологорске люди вынуждены покидать свои дома из-за неспособности местных служб потушить огонь.