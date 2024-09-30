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Неспроможність окупаційної влади локалізувати пожежу: на ТОТ Луганщини люди вимушені покинути палаючі домівки

Неспроможність окупаційної влади локалізувати пожежу: на ТОТ Луганщини люди вимушені покинути палаючі домівки

Київ • УНН

 • 18780 перегляди

На тимчасово окупованій території Луганщини поширюються пожежі, які окупаційна влада не може локалізувати. У Сокологірську люди змушені покидати свої будинки через неспроможність місцевих служб загасити вогонь.

На Луганщині поширюється полум’я пожеж. За даними ОВА, попри заяви окупаційної адміністрації про ліквідацію пожеж стихія продовжує поширюватись. Це призводить до загоряння домівок мешканців; люди вимушені лишати своє житло.

Пише УНН із посиланням на офіційну інформацію Луганської обласної військової адміністрації.

Попри заяви окупаційної адміністрації про ліквідацію пожеж, ситуація виходить з під контролю, - за даними Луганської ОВА, пожежі поширюються Луганщиною.

(Пожежа) досягла Сокологірська (донедавна – Первомайськ). Там, крім території навколо, зайнялися декілька вулиць – учора люди вимушені були покинути свої палаючі домівки через неспроможність місцевих служб локалізувати полум’я.

- ідеться у повідомленні на сторінці соцмережі.

Значна частина населеного пункту залишилася без електропостачання, інформує ОВА.

У понад 200 містах і селах окупованої Луганщини немає жодного продуктового магазину - ОВА30.09.24, 06:12 • 86171 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна
luhanska-oblastЛуганська область

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