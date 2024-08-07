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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Луганской области россияне бьют по освобожденным селам, на оккупированных территориях выселяют беженцев - ОВА

В Луганской области россияне бьют по освобожденным селам, на оккупированных территориях выселяют беженцев - ОВА

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 05:35  •  14541 просмотра

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Российские оккупанты обстреливают Макеевку и другие села Луганщины. На оккупированных территориях выселяют беженцев из прифронтовых районов и задерживают зарплаты на предприятиях.

В Луганской области Макеевка страдает от реактивной артиллерии россиян, на оккупированных территориях на Старобельщине выселяют беженцев из прифронтовых районов, сообщили в среду в Луганской ОВА в Facebook, пишет УНН.

Детали

"Оккупанты давят на Лиманском и Северском направлениях, где осуществили 33 атаки за сутки. Их цели - Белогоровка, Макеевка, Невское, Серебрянский лес - на сегодняшний день недосягаемы. Атаки врага отбиты, - отметил глава Луганской ОВА Артем Лысогор. - Захватчики продолжают бить по освобожденным нами селам. Наиболее активно противник применяет беспилотники - 72 в сторону Макеевки и Невского, ствольную и реактивную артиллерию - 36 обстрелов в целом".

На оккупированных территориях, по данным ОВА, "захватчики из рф за два года дважды сделали бездомными людей, оставшихся в оккупации". "Сначала, в 2022-м, россияне силой вывезли вглубь Луганщины две категории лиц. Среди них те, кто остался без крыши над головой после штурмовых действий оккупантов, а также те, на чьи дома враг положил глаз. В пунктах временного размещения в сельских районах, в частности Старобельском, им предоставляли одну комнату на нескольких. Позволили им там остаться до конца августа. Дальше - без помощи россии", - сообщили в ОВА.

Также сообщается, что на оккупированных территориях "наблюдается тенденция многомесячной задержки заработной платы на государственных или коммунальных предприятиях". В частности, на предприятии в Сорокино семь месяцев не выдавали зарплат, отметили в ОВА.

Занимается по 100 га в сутки: на оккупированной Луганщине бушуют лесные пожары5 августа 2024, 12:54 • 23488 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
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