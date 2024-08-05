На оккупированной Луганщине занимается по 100 га в сутки. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.

"На оккупированной Луганщине снова бушуют лесные пожары. Занимается по 100 га в сутки. Оккупанты не имеют сил и средств для тушения", - сообщил Лысогор.

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