На Луганщине в список бесхозного имущества вносят недвижимость, владельцы которой не выезжали - ОВА
Киев • УНН
В оккупированном Старобельске власти вносят жилье в список бесхозного имущества, если владельцев не было дома во время проверки. Жители вынуждены доказывать право собственности на свое жилье в определенный срок.
В Старобельске на временно оккупированной Луганщине "власть" объявляет бесхозными дома, в которых живут люди, только потому, что их не было дома во время соответствующей проверки. Об этом сообщает сообщает сообщает начальник Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.
В Старобельске в список бесхозной недвижимости попадают квартиры и дома, владельцы которых никуда не выезжали - ни на подконтрольную Украине территорию, ни вглубь рф. Обследуя недвижимое имущество, местные коллаборационисты относят его к той или иной категории, отталкиваясь от наличия или отсутствия хозяев непосредственно во время проверки,
По словам Лысогора, люди узнают о том, что их дом "бесхозный" из объявлений о так называемой "национализации" жилья. Они вынуждены доказывать право собственности на него, чтобы успеть в отведенный срок.
Напомним
Российские оккупанты захватывают украинское имущество на оккупированных территориях и объявляют его бесхозным согласно российскому законодательству.