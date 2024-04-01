В Сопротивлении подтвердил ликвидацию коллаборанта в Старобельске и рассказали детали

Информацию об уничтожении очередного предателя в Старобельске Луганской области подтвердили активисты движения Центр Национального Сопротивления. Они также отметили, что коллаборанта, о котором пишут росСМИ, они ликвидировали еще в середине ноября, и рассказали детали, их слова передает УНН.

Старобельск, 14 ноября 2023 года. Силами украинского подполья во временно оккупированном Старобельске был ликвидирован очередной предатель. С помощью взрывного устройства коллаборационист получил справедливую кару за сотрудничество с врагом. - отметили в Сопротивлении.

Детали

Активисты подчеркнули, что движение сопротивления не сдается. Ежедневно украинские партизаны ведут борьбу за освобождение от московского ига.

Предатели не избегут наказания. Мы знаем имена всех, кто сотрудничает с врагом, и работаем над тем, чтобы каждый из них получил свою справедливую кару. - пообещали партизаны.

Напомним

Ранее росСМИ заявляли, что в Старобельске взорвали автомобиль и есть погибший.

Местные Телеграмм-каналы отмечали, что машина якобы принадлежала коллаборационисту Валерию Чайке.