В Луганской области Макеевку российские войска обстреляли из "Градов", на оккупированных территориях на тепловозостроительный завод в Луганске приглашают подростков от 14 лет, в Старобельске крайне тяжелая ситуация с врачами, сообщили в субботу в Луганской ОВА, пишет УНН.

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"Оккупанты пытаются достичь преимущества, применяя авиацию и значительное количество беспилотников. Только за минувшие сутки на участке фронта вблизи Невского и Макеевки они задействовали более 140 БпЛА, дважды - авиацию. По нашим селам били как из ствольной артиллерии, так и из реактивной. Чаще всего - по Макеевке", - проинформировал глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Атаки противника, по данным главы ОВА, "отбиты в районах Стельмаховки, Невского и Макеевки".

"Луганский тепловозостроительный завод из-за кадрового голода вынужден брать на работу подростков от 14 до 18 лет. Они не имеют аттестата о получении среднего или среднего специального образования, некоторые только перевелись в 9 класс. Из-за мобилизации многих работников предприятие вынуждено было обратиться в центр занятости, но и там желающих работать на предприятии оказалось немного - только школьники", - сообщили в ОВА о ситуации на оккупированных территориях.

Указано также, что "в Старобельске ситуация с врачами близка к критической". "Не хватает терапевтов, педиатров, медицинских сестер, узких специалистов - хирургов, гинекологов, реаниматологов, инфекционистов, травматологов. Обещанных россиянами доплат медики района так и не дождались. Более-менее профессиональную помощь можно получить только в Луганске. Или ждать гастролеров из рф", - отметили в ОВА в Facebook.

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