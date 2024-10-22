Обещают деньги и "соцпакеты": вербовщики в школах на оккупированных территориях зовут старшеклассников на войну
Киев • УНН
Во временно оккупированном Старобельске российские захватчики проводят пропагандистские рейды по школам. Старшеклассникам обещают деньги и "соцпакеты" за подписание контрактов с армией рф после окончания школы.
Во временно оккупированном Старобельске Луганской области оккупанты начали пропагандистские рейды по школам, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Детали
Как сообщили в Центре, старшеклассникам обещают деньги и «соцпакеты», если они подпишут контракты с армией рф сразу после окончания школы.
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«Вербовщики» убеждают, что мобилизация через год-два неизбежна, поэтому контракт выгоднее финансово. В то же время местные оккупационные администрации заставляют бизнес передавать списки работников, не имеющих российских паспортов, для учета в фейковых военкоматах.
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