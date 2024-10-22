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Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа
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Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа

Европарламент поддержал кредит в 35 млрд евро для Украины
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Европарламент поддержал кредит в 35 млрд евро для Украины

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Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве
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В G7 объявят о взносах в 50 млрд долл. кредита для Украины 25 октября - еврокомиссар
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В G7 объявят о взносах в 50 млрд долл. кредита для Украины 25 октября - еврокомиссар

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АРМА держит тысячи активов, но конкурсов очень мало: эксперт назвал эффективность агентства нулевой
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АРМА держит тысячи активов, но конкурсов очень мало: эксперт назвал эффективность агентства нулевой

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"Уже есть первые 6 грантовых заявлений": Свириденко рассказала о новой грантовой поддержке для молодежи
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Долгосрочные партнерства между бизнесом и городами-побратимами откроют путь к международным инвестициям - нардеп
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ЕС отреагировал на сообщения об отправке солдат КНДР в россию: обеспокоен ростом военного сотрудничества между двумя странами
21 октября 2024, 11:39  •  120393 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обещают деньги и "соцпакеты": вербовщики в школах на оккупированных территориях зовут старшеклассников на войну

Обещают деньги и "соцпакеты": вербовщики в школах на оккупированных территориях зовут старшеклассников на войну

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 12:10  •  2086 просмотра

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Во временно оккупированном Старобельске российские захватчики проводят пропагандистские рейды по школам. Старшеклассникам обещают деньги и "соцпакеты" за подписание контрактов с армией рф после окончания школы.

Во временно оккупированном Старобельске Луганской области оккупанты начали пропагандистские рейды по школам, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

Как сообщили в Центре, старшеклассникам обещают деньги и «соцпакеты», если они подпишут контракты с армией рф сразу после окончания школы.

Террористы усиливают контроль над подростками на захваченных территориях - Сопротивление20 октября 2024, 00:57 • 20962 просмотра

«Вербовщики» убеждают, что мобилизация через год-два неизбежна, поэтому контракт выгоднее финансово. В то же время местные оккупационные администрации заставляют бизнес передавать списки работников, не имеющих российских паспортов, для учета в фейковых военкоматах.

Захватчики начинают масштабную "инвентаризацию" украинской недвижимости на оккупированной Луганщине - Сопротивление19 октября 2024, 02:25 • 42160 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
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staroobilskСтарообильск