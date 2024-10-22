Обещают деньги и "соцпакеты": вербовщики в школах на оккупированных территориях зовут старшеклассников на войну

Во временно оккупированном Старобельске Луганской области оккупанты начали пропагандистские рейды по школам, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

Как сообщили в Центре, старшеклассникам обещают деньги и «соцпакеты», если они подпишут контракты с армией рф сразу после окончания школы.

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«Вербовщики» убеждают, что мобилизация через год-два неизбежна, поэтому контракт выгоднее финансово. В то же время местные оккупационные администрации заставляют бизнес передавать списки работников, не имеющих российских паспортов, для учета в фейковых военкоматах.

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