Обіцяють гроші та "соцпакети": вербувальники у школах на окупованих територіях кличуть старшокласників на війну
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Старобільську російські загарбники проводять пропагандистські рейди по школах. Старшокласникам обіцяють гроші та "соцпакети" за підписання контрактів з армією рф після закінчення школи.
У тимчасово окупованому Старобільську на Луганщині окупанти почали пропагандистські рейди по школах, передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.
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Як повідомили у Центрі, старшокласникам обіцяють гроші та "соцпакети", якщо вони підпишуть контракти з армією рф одразу після закінчення школи.
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"Вербувальники" переконують, що мобілізація за рік-два неминуча, тому контракт вигідніший фінансово. Водночас місцеві окупаційні адміністрації змушують бізнеси передавати списки працівників, які не мають російських паспортів, для обліку у фейкових військкоматах.
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