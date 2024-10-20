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Терористи посилюють контроль над підлітками на захоплених територіях - Спротив

Київ • УНН

 • 21759 перегляди

На тимчасово окупованих територіях України зафіксовано посилення фільтраційних заходів щодо підлітків. 263 неповнолітніх взято на облік у Донецькій області, 16 з них вважаються "екстремістами" через проукраїнські погляди.

Терористи посилюють контроль над підлітками на захоплених територіях - Спротив

На тимчасово окупованих територіях України зафіксовано посилення фільтраційних заходів, спрямованих на підлітків. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Під приводом забезпечення правопорядку та боротьби зі злочинністю, окупанти виявили активність у контролі над дітьми та молоддю. За даними, лише у цьому році на облік у Донецькій області було взято 263 неповнолітніх, з них 16 вважаються "екстремістами" через свої проукраїнські погляди.

Ці підлітки піддаються примусовому обстеженню або лікуванню у психіатричних закладах. Окрім цього, загарбники здійснюють систематичні перевірки житлових приміщень, щоб витіснити з території людей "неросійської національності". Перевірки стосуються як місцевих жителів, так і тих, кому заборонено в’їзд на ці території.

Журналістка Вікторія Рощина зникла на тимчасово окупованій території05.10.23, 03:40 • 665423 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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