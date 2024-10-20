Терористи посилюють контроль над підлітками на захоплених територіях - Спротив
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях України зафіксовано посилення фільтраційних заходів щодо підлітків. 263 неповнолітніх взято на облік у Донецькій області, 16 з них вважаються "екстремістами" через проукраїнські погляди.
На тимчасово окупованих територіях України зафіксовано посилення фільтраційних заходів, спрямованих на підлітків. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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Під приводом забезпечення правопорядку та боротьби зі злочинністю, окупанти виявили активність у контролі над дітьми та молоддю. За даними, лише у цьому році на облік у Донецькій області було взято 263 неповнолітніх, з них 16 вважаються "екстремістами" через свої проукраїнські погляди.
Ці підлітки піддаються примусовому обстеженню або лікуванню у психіатричних закладах. Окрім цього, загарбники здійснюють систематичні перевірки житлових приміщень, щоб витіснити з території людей "неросійської національності". Перевірки стосуються як місцевих жителів, так і тих, кому заборонено в’їзд на ці території.
Журналістка Вікторія Рощина зникла на тимчасово окупованій території05.10.23, 03:40 • 665423 перегляди