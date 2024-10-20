Террористы усиливают контроль над подростками на захваченных территориях - Сопротивление

На временно оккупированных территориях Украины зафиксировано усиление фильтрационных мероприятий, направленных на подростков. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Под предлогом обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью, оккупанты проявили активность в контроле над детьми и молодежью. По данным, только в этом году на учет в Донецкой области было взято 263 несовершеннолетних, из них 16 считаются "экстремистами" из-за своих проукраинских взглядов.

Эти подростки подвергаются принудительному обследованию или лечению в психиатрических учреждениях. Кроме этого, захватчики осуществляют систематические проверки жилых помещений, чтобы вытеснить с территории людей "нерусской национальности". Проверки касаются как местных жителей, так и тех, кому запрещен въезд на эти территории.

Журналистка Виктория Рощина исчезла на временно оккупированной территории.