Террористы усиливают контроль над подростками на захваченных территориях - Сопротивление
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях Украины зафиксировано усиление фильтрационных мероприятий в отношении подростков. 263 несовершеннолетних взяты на учет в Донецкой области, 16 из них считаются «экстремистами» из-за проукраинских взглядов.
На временно оккупированных территориях Украины зафиксировано усиление фильтрационных мероприятий, направленных на подростков. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Под предлогом обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью, оккупанты проявили активность в контроле над детьми и молодежью. По данным, только в этом году на учет в Донецкой области было взято 263 несовершеннолетних, из них 16 считаются "экстремистами" из-за своих проукраинских взглядов.
Эти подростки подвергаются принудительному обследованию или лечению в психиатрических учреждениях. Кроме этого, захватчики осуществляют систематические проверки жилых помещений, чтобы вытеснить с территории людей "нерусской национальности". Проверки касаются как местных жителей, так и тех, кому запрещен въезд на эти территории.
Журналистка Виктория Рощина исчезла на временно оккупированной территории.5 октября 2023, 00:40 • 665334 просмотра