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Журналистка Виктория Рощина исчезла на временно оккупированной территории.

Журналистка Виктория Рощина исчезла на временно оккупированной территории.

Киев • УНН

 • 665418 просмотра

Киев. 5 октября. УНН. Украинская журналистка Виктория Рощина пропала без вести во время поездки на оккупированные территории. Возможно, она снова находится в плену у русских. Об этом сообщил Институт массовой информации, передает УНН.

Детали

Журналистка Виктория Рощина с профессиональной целью поехала во временно оккупированные Россией украинские территории. Последний раз она выходила на связь с родными 3 августа.

27 июля она отправилась из Украины в Польшу и должна была добраться до оккупированных территорий на востоке Украины (через Россию) за три дня. Когда родные разговаривали с ней 3 августа, журналистка сообщила, что прошла несколько дней пограничных проверок, но не сказала, где именно находится.

Цитата

«Для моей дочери журналистика – самая важная вещь в жизни, она очень предана своей профессии. После первого плена я просил ее остановиться, говорил: «Вика, я буду платить твою зарплату, только, пожалуйста, не уходи на фронт", но она была твердая, неустанная – она не могла прекратить освещать для своих читателей Новости этой войны с оккупированных территорий», – рассказал изданию The Daily Beast отец Владимир Рощин.

Родные зарегистрировали заявление об исчезновении Виктории в украинских правоохранительных органах, СБУ, Министерстве реинтеграции и в офисе омбудсмена.

По словам семьи журналистки, СБУ подтвердила, что она находится в российском плену.

Напомним

Виктория Рощина снимала видео и писала статьи из горячих точек на востоке и юге Украины все дни российско-украинской войны. В марте 2022 года Викторию Рощину задержали сотрудники фсб России в тот момент, когда она находилась на временно оккупированных территориях для подготовки репортажа. В том же месяце ее отпустили и Виктория выехала на подконтрольную украинскому правительству территорию.

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