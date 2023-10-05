Журналистка Виктория Рощина исчезла на временно оккупированной территории.
Киев • УНН
Киев. 5 октября. УНН. Украинская журналистка Виктория Рощина пропала без вести во время поездки на оккупированные территории. Возможно, она снова находится в плену у русских. Об этом сообщил Институт массовой информации, передает УНН.
Детали
Журналистка Виктория Рощина с профессиональной целью поехала во временно оккупированные Россией украинские территории. Последний раз она выходила на связь с родными 3 августа.
27 июля она отправилась из Украины в Польшу и должна была добраться до оккупированных территорий на востоке Украины (через Россию) за три дня. Когда родные разговаривали с ней 3 августа, журналистка сообщила, что прошла несколько дней пограничных проверок, но не сказала, где именно находится.
Цитата
«Для моей дочери журналистика – самая важная вещь в жизни, она очень предана своей профессии. После первого плена я просил ее остановиться, говорил: «Вика, я буду платить твою зарплату, только, пожалуйста, не уходи на фронт", но она была твердая, неустанная – она не могла прекратить освещать для своих читателей Новости этой войны с оккупированных территорий», – рассказал изданию The Daily Beast отец Владимир Рощин.
Родные зарегистрировали заявление об исчезновении Виктории в украинских правоохранительных органах, СБУ, Министерстве реинтеграции и в офисе омбудсмена.
По словам семьи журналистки, СБУ подтвердила, что она находится в российском плену.
Напомним
Виктория Рощина снимала видео и писала статьи из горячих точек на востоке и юге Украины все дни российско-украинской войны. В марте 2022 года Викторию Рощину задержали сотрудники фсб России в тот момент, когда она находилась на временно оккупированных территориях для подготовки репортажа. В том же месяце ее отпустили и Виктория выехала на подконтрольную украинскому правительству территорию.