Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
Ситуация на юге остается неизменной, каких-то признаков формирования наступательных группировок не видим - Плетенчук
Укрэнерго отчитывается о прибыли и погашении долгов, несмотря на повреждения инфраструктуры
россияне час били по Сумской области из артиллерии: погибла пожилая женщина, ранена внучка-подросток
На оккупированных территориях Украины местные отказываются переходить на русский - Центр нацсопротивления
Евроинтеграция будет везде - от Севастополя до Киева - Стефанишина
Кабмин выделит дополнительные 189,5 млн гривен Киевской ОГА на восстановление многоквартирных домов - Шмыгаль
ОСМД смогут получить компенсацию за установку солнечных электростанций и тепловых насосов для отопления - Шмыгаль
В Харькове уже завтра откроют первую подземную школу - мэр
"Приграничье - это серая зона": Синегубов объяснил, могут ли войска рф зайти на территорию Харьковской области
Единство, стойкость и несокрушимый дух: как участники готовятся к забегу в Тернополе
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Ситуация на юге остается неизменной, каких-то признаков формирования наступательных группировок не видим - Плетенчук
На юге противник продолжает активные штурмовые действия по всему фронту, совершая многочисленные неудачные попытки штурма украинских позиций в Роботино, Крынках и других районах, неся потери и вынужден отступать, а также проводя атаки с беспилотников, которые были отбиты.
Укрэнерго отчитывается о прибыли и погашении долгов, несмотря на повреждения инфраструктуры
Несмотря на повреждение инфраструктуры и девальвацию гривны, НЭК "Укрэнерго" объявила о 83 млрд грн дохода, 400 млн грн прибыли и погасила 24 млрд грн долгов перед контрагентами в 2023 году.
россияне час били по Сумской области из артиллерии: погибла пожилая женщина, ранена внучка-подросток
Сегодня утром в Шосткинском районе Сумской области в результате вражеского обстрела погибла 64-летняя женщина и была ранена ее 17-летняя внучка.
На оккупированных территориях Украины местные отказываются переходить на русский - Центр нацсопротивления
Местное население на оккупированных Россией территориях Украины отказывается переходить на русский язык, что разочаровывает оккупационные власти, которые рассматривают возможность создания языковых курсов, чтобы заставить украинцев улучшить свой русский язык.
Евроинтеграция будет везде - от Севастополя до Киева - Стефанишина
Украина будет настаивать на полной территориальной интеграции без каких-либо ограничений в соглашении о членстве в ЕС, ссылаясь на прецедент Кипра и требуя гарантий включения Крыма, Донецкой и Луганской областей.
Кабмин выделит дополнительные 189,5 млн гривен Киевской ОГА на восстановление многоквартирных домов - Шмыгаль
Кабинет Министров выделил дополнительные 189,5 млн грн на продолжение восстановления поврежденных многоквартирных домов в Киевской области.
ОСМД смогут получить компенсацию за установку солнечных электростанций и тепловых насосов для отопления - Шмыгаль
Фонд энергоэффективности запустил программу "ГрінДім", которая позволит ОСМД получить компенсацию до 1 млн грн на установку солнечных электростанций и до 2 млн грн на установку тепловых насосов для отопления.
В Харькове уже завтра откроют первую подземную школу - мэр
В субботу, 11 мая, в Харькове откроется первая подземная школа на 450 учеников, что позволит обучать 900 детей в две смены.
"Приграничье - это серая зона": Синегубов объяснил, могут ли войска рф зайти на территорию Харьковской области
Северные районы Харьковской области являются "серой зоной", где ведутся активные боевые действия, что позволяет российским войскам проникать в отдельные районы во время боев.
Единство, стойкость и несокрушимый дух: как участники готовятся к забегу в Тернополе
19 мая в Тернополе состоится первый благотворительный забег "RUN 4 VICTORY" для сбора средств для местных воинских частей и муниципалитетов, цель которого - собрать 1,5 миллиона гривен во время четырех марафонов в городах Украины.