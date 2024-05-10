Ситуация на юге остается неизменной, каких-то признаков формирования наступательных группировок не видим - Плетенчук

На юге враг продолжает активные штурмовые действия на всех участках фронта, используя "шахеты" и осуществляя многочисленные атаки. Попытки штурмов в различных локациях, в частности в Роботино и Крынках, завершились неудачей для россиян, которые понесли потери и вынуждены были отступить. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

По словам Плетенчука, враг продолжает штурмы. Сегодня ночью уже была очередная волна из "шахедов". Вчера их было 20, а сегодня 10 - все уничтожили.

"Продолжают они попытки вести штурмовые действия фактически на всех участках фронта. В нашей операционной зоне это Роботино и Крынки. Однако впоследствии будем иметь полную информацию об этих событиях", - говорит спикер.

Он добавляет, что вчера россияне совершили 21 попытку штурмов. Попытки эти были неудачными.

"Заходили в Роботино, там было 5 штурмов, но они были вынуждены покинуть поле боя, из-за потерь. В Старобельском 14 штурмов было, а на Крынках - 2", - отметил Плетенчук.

"Ситуация остается неизменной, каких-то признаков формирования наступательных группировок не видим, так же, как и изменение состояния и положения врага на нашем направлении", - подчеркнул он.

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