Чоловік на Херсонщині скинув снаряд з горища будинку: через вибух постраждали двоє
Київ • УНН
У Киселівці Херсонської області внаслідок детонації російського снаряду постраждали двоє людей. 38-річний чоловік отримав вибухову травму та осколкові поранення після того, як скинув снаряд зі свого горища, а 51-річний чоловік зазнав вибухової травми.
У Киселівці у Херсонській області внаслідок детонації російського снаряда постраждали двоє людей, повідомили у Херсонській ОВА у п'ятницю, пише УНН.
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"38-річний чоловік скинув з горища будинку снаряд, що залишився після ворожого обстрілу. Внаслідок вибуху потерпілий отримав вибухову травму, уламкове поранення грудної клітини та ноги", - повідомили в ОВА у Telegram.
Згодом стало відомо про ще одного постраждалого - 51-річного чоловіка.
Обох доставили до лікарні.
У другого постраждалого діагностували вибухову травму. "Медики оцінюють стан потерпілого як середньої тяжкості. Йому надають необхідну допомогу", - зазначили в ОВА.
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