Мужчина в Херсонской области сбросил снаряд с чердака дома: из-за взрыва пострадали двое

В Киселевке в Херсонской области в результате детонации российского снаряда пострадали два человека, сообщили в Херсонской ОВА в пятницу, пишет УНН.

Детали

"38-летний мужчина сбросил с чердака дома снаряд, оставшийся после вражеского обстрела. В результате взрыва пострадавший получил взрывную травму, осколочное ранение грудной клетки и ноги", - сообщили в ОВА в Telegram.

Впоследствии стало известно о еще одном пострадавшем - 51-летнем мужчине.

Обоих доставили в больницу.

У второго пострадавшего диагностировали взрывную травму. "Медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести. Ему оказывают необходимую помощь", - отметили в ОВА.

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