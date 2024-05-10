В Херсонской области ночью уничтожили "шахед", россияне попали по критической инфраструктуре, есть раненый

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 15 населенных пунктов, в том числе нанесли ракетный удар баллистикой, попав в объекты инфраструктуры и газопровод, ранен человек, а ночью противовоздушная оборона уничтожила ударный дрон типа Shahed, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Кизомыс, Станислав, Михайловка, Золотая Балка, Дудчаны, Александровка, Садовое, Антоновка, Ингулец, Инженерное, Берислав, Республиканец, Львово, Гавриловка и город Херсон. Также враг нанес ракетный удар баллистикой по Бериславскому району, указал он.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 28 частных домов. Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры и газопровод. Утечка газа перекрыта, пожаров и угроз больше нет. Также побиты хозяйственные постройки, складское помещение, гараж и частный автомобиль, сообщил глава ОВА.

"Из-за российской агрессии 1 человек получил ранения", - написал Прокудин в Telegram.

"Во время ночной дроновой атаки силами противовоздушной обороны в нашей области уничтожен 1 "Shahed-131/136", - указал глава ОВА.

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