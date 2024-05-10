Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
В Херсонской области ночью уничтожили "шахед", россияне попали по критической инфраструктуре, есть раненый
Атака на НПЗ в калужской области рф: губернатор подтвердил удар и пожар
россияне за сутки ранили одного жителя Донецкой области - Филашкин
Оккупанты попали по Никополю ударными дронами
Еще плюс 980 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Последствия ракетного удара по Харькову: пострадал 11-летний ребенок и женщина
Путин предлагает переназначить Мишустина премьер-министром
На Запорожье во время вражеского РСЗО-обстрела ранена женщина
В Воздушных Силах подтвердили сбитие 10 ударных дронов россиян
Лидер Хунты объявлен победителем на президентских выборах в Чаде
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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр РувинЭксклюзив
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины
В Херсонской области ночью уничтожили "шахед", россияне попали по критической инфраструктуре, есть раненый
В Херсонской области российские войска обстреляли несколько населенных пунктов, повредив 28 домов, объекты инфраструктуры и вызвав утечку газа, а украинская противовоздушная оборона уничтожила беспилотник "Шахид" во время ночной атаки.
Атака на НПЗ в калужской области рф: губернатор подтвердил удар и пожар
На нефтеперерабатывающем заводе в калужской области россии вспыхнул пожар из-за ночной атаки беспилотников, но его удалось потушить, никто не пострадал.
россияне за сутки ранили одного жителя Донецкой области - Филашкин
Один житель Донецкой области был ранен российскими оккупантами 9 мая, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации.
Оккупанты попали по Никополю ударными дронами
Российские войска атаковали Никополь с помощью ударных беспилотников, повредив здания и автомобиль, но обошлось без жертв.
Еще плюс 980 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 479 710 человек личного состава и 7434 танков.
Последствия ракетного удара по Харькову: пострадал 11-летний ребенок и женщина
В результате ракетного обстрела Харькова пострадали 11-летний ребенок и 72-летняя женщина, которые испытали острые стрессовые реакции.
Путин предлагает переназначить Мишустина премьер-министром
Глава Кремля Владимир Путин предлагает повторно назначить Михаила Мишустина премьер-министром России после отставки правительства.
На Запорожье во время вражеского РСЗО-обстрела ранена женщина
В Запорожье во время вражеского обстрела из РСЗО ранена женщина, а в целом оккупанты 547 раз обстреляли область, попав в 8 населенных пунктов.
В Воздушных Силах подтвердили сбитие 10 ударных дронов россиян
Воздушные силы Вооруженных сил Украины подтвердили уничтожение 10 российских ударных беспилотников "Шахид" и двух зенитных ракетных комплексов С-300/С-400, запущенных из Крыма и Белгородской области во время ночной атаки.
Лидер Хунты объявлен победителем на президентских выборах в Чаде
Махамат Идрисс Деби, который захватил власть в Чаде в 2021 году, набрал 61% голосов на президентских выборах, согласно предварительным результатам.