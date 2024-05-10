На Херсонщині вночі знищили "шахед", росіяни поцілили по критичній інфраструктурі, є поранений
Київ • УНН
У Херсонській області російські війська обстріляли кілька населених пунктів, пошкодивши 28 будинків, об'єкти інфраструктури та спричинивши витік газу, а українська протиповітряна оборона знищила безпілотник "Шахід" під час нічної атаки.
У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 15 населених пунктів, у тому числі завдали ракетний удар балістикою, поціливши в об'єкти інфраструктури та газогін, поранено людину, а вночі протиповітряна оборона знищила ударний дрон типу Shahed, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Кізомис, Станіслав, Михайлівка, Золота Балка, Дудчани, Олександрівка, Садове, Антонівка, Інгулець, Інженерне, Берислав, Республіканець, Львове, Гаврилівка та місто Херсон. Також ворог наніс ракетний удар балістикою по Бериславському району, вказав він.
російські військові, за його даними, поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 28 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в об'єкт критичної інфраструктури та газогін. Виток газу перекрито, пожеж та загроз більше немає. Також побиті господарські споруди, складське приміщення, гараж та приватний автомобіль, повідомив голова ОВА.
"Через російську агресію 1 людина дістала поранення", - написав Прокудін у Telegram.
"Під час нічної дронової атаки силами протиповітряної оборони в нашій області знищено 1 "Shahed-131/136", - вказав голова ОВА.
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