У Повітряних Силах підтвердили збиття 10 ударних дронів росіян
Київ • УНН
Повітряні сили Збройних сил України підтвердили знищення 10 російських ударних безпілотників "Шахід" та двох зенітних ракетних комплексів С-300/С-400, запущених з Криму та Бєлгородської області під час нічної атаки.
У Повітряних Силах ЗСУ підтвердили знищення 10 шахедів, якими Росія атакувала вночі. Про це повідомив командувач Микола Олещук, передає УНН.
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Зазначається, що у ніч на 10 травня противник застосував десять ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із території тимчасово окупованого Криму та дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгородської області у напрямку Харківщини.
В результаті бойової роботи підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України знищено всі десять ударних БпЛА у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.
Сили ППО вночі збили 10 із 10 "шахедів" – Генштаб10.05.24, 06:22 • 22834 перегляди