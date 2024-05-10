Сили ППО вночі збили 10 із 10 "шахедів" – Генштаб
Київ • УНН
Українські сили протиповітряної оборони успішно збили всі 10 іранських безпілотників "Шахід", запущених Росією під час нічної атаки 10 травня.
Українські сили протиповітряної оборони в ніч на 10 травня збили всі запущені росіянами безпілотники. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
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Зазначається, що вночі російські окупанти вчергове атакували Україну – задіяли 10 БпЛА типу "Shahed".
Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА було знищено.
На фронті за добу 76 бойових зіткнень, на двох напрямках росіяни атакували за підтримки авіації - Генштаб 09.05.24, 19:35 • 44568 переглядiв