Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
Силы ПВО ночью сбили 10 из 10 "шахедов" - Генштаб
10 мая: День кактуса, Всемирный день движения ради здоровья
США планируют запретить Китаю доступ к мощным моделям ИИ американской разработки
В Турции могут запретить TikTok
Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
Польша построит бункеры на границе с Россией и Беларусью
Россияне обстреляли Харьков, есть раненый
Киевская городская власть ограничит уличное освещение для экономии электроэнергии
В Харькове были слышны взрывы
На Николаевщине были слышны взрывы
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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр РувинЭксклюзив
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины
Силы ПВО ночью сбили 10 из 10 "шахедов" - Генштаб
Украинские силы противовоздушной обороны успешно сбили все 10 иранских беспилотников "Шахид", запущенных Россией во время ночной атаки 10 мая.
10 мая: День кактуса, Всемирный день движения ради здоровья
День кактуса впервые начали отмечать в Латинской Америке. Довольно быстро событие стало популярным во многих странах мира, где люди занимаются разведением кактусов в домашних условиях. По мнению ученых, кактусы появились на нашей планете 30-35 миллионов лет назад.
США планируют запретить Китаю доступ к мощным моделям ИИ американской разработки
США планируют ввести новые правила, чтобы ограничить доступ китайских компаний к передовым моделям искусственного интеллекта, разработанных американскими технологическими гигантами, такими как Microsoft, OpenAI и Alphabet, из соображений национальной безопасности.
В Турции могут запретить TikTok
TikTok может столкнуться с запретом в Турции из-за беспокойства относительно ненадлежащего обмена контентом на платформе, особенно относительно необходимости защиты детей и молодежи, по словам председателя парламентской комиссии по цифровым медиа.
Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
Джастин и Хейли Бибер, судя по округлившемуся животу Хейли и их очевидному возобновлению брачных обетов на церемонии, где Хейли была одета в белое платье и фату, ожидают первенца.
Польша построит бункеры на границе с Россией и Беларусью
Польша планирует строить бункеры и копать траншеи на границах с Россией и Беларусью, чтобы укрепить свою территорию.
Россияне обстреляли Харьков, есть раненый
Один человек получил ранения в результате повреждения частного дома в Харькове во время воздушной тревоги в ночь на 10 мая.
Киевская городская власть ограничит уличное освещение для экономии электроэнергии
Киевская городская власть ограничит вечернее уличное освещение для экономии электроэнергии после того, как российские атаки вывели из строя энергосистему Украины.
В Харькове были слышны взрывы
В Харькове были слышны взрывы из-за вражеских обстрелов, а глава областной военной администрации сообщил о запуске управляемых авиабомб тактической авиацией в регионе.
На Николаевщине были слышны взрывы
В Снигиревке Николаевской области прогремели взрывы в период воздушной тревоги. Воздушный Силы предупреждали о приближении ударных беспилотников со стороны Черного моря, а жителей призвали укрыться в укрытиях.