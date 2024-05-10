Силы ПВО ночью сбили 10 из 10 "шахедов" - Генштаб

Украинские силы противовоздушной обороны в ночь на 10 мая сбили все запущенные россиянами беспилотники. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину - задействовали 10 БпЛА типа "Shahed".

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БпЛА были уничтожены. говорится в сообщении Генштаба

На фронте за сутки 76 боевых столкновений, на двух направлениях россияне атаковали при поддержке авиации - Генштаб