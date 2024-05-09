На фронте за сутки 76 боевых столкновений, на двух направлениях россияне атаковали при поддержке авиации - Генштаб

В течение суток, 9 мая, на фронте зафиксировано 76 боевых столкновений. Больше всего атак враг провел на Бахмутском и Авдеевском направлении, где при поддержке авиации оккупанты пытались улучшить тактическое положение и оттеснить ВСУ. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали

В общем, враг нанес 5 ракетных и 72 авиационных удара, совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры - резюмировали в Генеральном штабе.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

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На Купянском направлении нашими воинами отражено 7 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 3 атаки в районах населенных пунктов Новосадово, Торское Донецкой области и в районе Серебрянского лесничества на Луганщине.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 16 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Новый, Ивановское, Ступочки и Клищеевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 20 атак в районах населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Новоселовка Первая, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

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На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 6 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 16 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

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В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 средству противовоздушной обороны и 17 районах сосредоточения личного состава противника - заявили в Генеральном штабе ВСУ.

Напомним

В Минобороны Великобритании говорят, что несмотря на усиленные российские атаки на окрестности Часового Яра, с апреля 2024 года войска рф достигли лишь незначительных тактических побед и понесли большие потери.