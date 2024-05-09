Британська розвідка: попри посилені атаки росіянам не вдалось досягти значних успіхів поблизу Часового Яру
Київ • УНН
У Міноборони Британії кажуть, що попри посилені російські атаки на околиці Часового Яру, з квітня 2024 року війська рф досягли лише незначних тактичних перемог і зазнали великих втрат.
Попри те, що навесні росія збільшила кількість атак на околиці Часового Яру, війська рф так і досягнули, якихось значних успіхів. Водночас втрати росіян зростають. Про це йдеться у звіті розвідки, який оприлюднило Міноборони Британії, передає УНН.
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Зазначається, що кількість атак на околиці Часового Яру з березня по квітень 2024 року зросла вдвічі.
Британські розвідки, кажуть, що це відображенням нових спроб росії встановити контроль над містом, яке розташоване на височині на захід від Бахмута.
Попри значне збільшення кількості атак на цьому напрямку, рф здобула лише незначні тактичні перемоги в цьому районі протягом квітня та майже напевно зазнала великих втрат
У відомстві додали, що загалом у квітні 2024 року російські атаки на сході України посилилися, збільшившись на 17% порівняно з березнем 2024 року.
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Понад три чверті з них відбулися в районі Авдіївки, Часового Яру та Мар'їнки на лінії фронту
Нагадаємо
Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що ворог не полишає спроб захопити Часів Яр на Донеччині, намагаючись обійти місто через населені пункти Богданівка та Іванівське, щоб взяти його в лещата. Ворог на цьому напрямку проводить так звані м’ясні штурми, але ситуація контролюється Силами оборони.