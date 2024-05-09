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Британська розвідка: попри посилені атаки росіянам не вдалось досягти значних успіхів поблизу Часового Яру

Британська розвідка: попри посилені атаки росіянам не вдалось досягти значних успіхів поблизу Часового Яру

Київ • УНН

 • 103538 перегляди

У Міноборони Британії кажуть, що попри посилені російські атаки на околиці Часового Яру, з квітня 2024 року війська рф досягли лише незначних тактичних перемог і зазнали великих втрат.

Попри те, що навесні росія збільшила кількість атак на околиці Часового Яру, війська рф так і досягнули, якихось значних успіхів. Водночас втрати росіян зростають. Про це йдеться у звіті розвідки, який оприлюднило Міноборони Британії, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що кількість атак на околиці Часового Яру з березня по квітень 2024 року зросла вдвічі.

Британські розвідки, кажуть, що це  відображенням нових спроб росії встановити контроль над містом, яке розташоване на височині на захід від Бахмута.

Попри значне збільшення кількості атак на цьому напрямку, рф здобула лише незначні тактичні перемоги в цьому районі протягом квітня та майже напевно зазнала великих втрат

- йдеться у звіті британської розвідки.

У відомстві додали, що загалом у квітні 2024 року російські атаки на сході України посилилися, збільшившись на 17% порівняно з березнем 2024 року.

На Лиманському напрямку ЗСУ покращили тактичне положення – речник ОСУВ Хортиця08.05.24, 01:01 • 33984 перегляди

Понад три чверті з них відбулися в районі Авдіївки, Часового Яру та Мар'їнки на лінії фронту

- підкреслює Міноборони Британії.

Нагадаємо

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що ворог не полишає спроб захопити Часів Яр на Донеччині, намагаючись обійти місто через населені пункти Богданівка та Іванівське, щоб взяти його в лещата. Ворог на цьому напрямку проводить так звані м’ясні штурми, але ситуація контролюється Силами оборони.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
ministerstvo-oborony-velyka-brytaniiaМіністерство оборони (Велика Британія)
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