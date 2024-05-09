Британская разведка: несмотря на усиленные атаки россиянам не удалось достичь значительных успехов вблизи Часового Яра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-oboroni-velikobritaniyaМинистерство обороны (Великобритания)
avdiivkaАвдеевка
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Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
  •  65311 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
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Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
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"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

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"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
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Эксклюзив
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8 мая 2024, 10:45  •  130546 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  120917 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167457 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150431 просмотра

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7 мая 2024, 11:22  •  149603 просмотра

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3 мая 2024, 16:08  •  396344 просмотра

Британская разведка: несмотря на усиленные атаки россиянам не удалось достичь значительных успехов вблизи Часового Яра

В минобороны Британии говорят, что несмотря на усиленные российские атаки на окраины Часового Яра, с апреля 2024 года войска рф достигли лишь незначительных тактических побед и понесли большие потери.

Война •   •  11252 просмотра
Британская разведка: несмотря на усиленные атаки россиянам не удалось достичь значительных успехов вблизи Часового Яра

Вступление Украины в ЕС позволит решить продовольственную проблему - глава МИД Португалии

Министр иностранных дел Португалии заявил, что вступление Украины в ЕС имеет фундаментальное значение для Португалии из-за потенциальных экономических возможностей, решения продовольственной проблемы, а также из-за того, что Украина является проатлантическим союзником.

политика •   •  9878 просмотра
Вступление Украины в ЕС позволит решить продовольственную проблему - глава МИД Португалии

Восхваляли путина и призывали восстановить ссср: нейтрализована сеть прокремлевских пропагандистов

Служба безопасности Украины обезвредила сеть прокремлевских пропагандистов, которые действовали в разных регионах Украины, публично оправдывали вооруженную агрессию россии, восхваляли путина, призывали к восстановлению ссср и создавали фейковые видеоролики с дискредитацией Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  9809 просмотра
Восхваляли путина и призывали восстановить ссср: нейтрализована сеть прокремлевских пропагандистов

Украина приблизилась вплотную к фактическому старту переговоров о вступлении в ЕС - Зеленский

Украина вплотную приблизилась к началу переговоров о вступлении в ЕС после выполнения всех необходимых требований, и ожидается, что переговорный этап начнется в июне, по словам президента Владимира Зеленского.

политика •   •  9313 просмотра
Украина приблизилась вплотную к фактическому старту переговоров о вступлении в ЕС - Зеленский

Дефицит электроэнергии значительный: в Укрэнерго предупредили о потенциальных аварийных отключениях света

Из-за значительного дефицита электроэнергии в течение дня, вызванного повреждением украинских электростанций, "Укрэнерго" будет ограничивать промышленное потребление с 18:00 до полуночи, а также возможны аварийные отключения бытовых потребителей, если потребление будет продолжать расти.

Война •   •  9694 просмотра
Дефицит электроэнергии значительный: в Укрэнерго предупредили о потенциальных аварийных отключениях света

россияне взломали спутниковый сигнал украинского ТВ и запустили трансляцию парада в москве

российские хакеры взломали спутниковый сигнал украинских телеканалов и транслировали московский парад, но позже сигнал каналов был восстановлен после того, как специалисты восстановили контроль.

Война •   •  8186 просмотра
россияне взломали спутниковый сигнал украинского ТВ и запустили трансляцию парада в москве

На что будут использованы доходы от замороженных активов россиян

90% замороженных российских активов на сумму около 192 миллиардов евро, хранящихся в бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear, будут направлены на поддержку Украины, тогда как остальные 10% пойдут на нужды ЕС, оставляя неиспользованной значительную часть из общих 220 миллиардов евро замороженных российских активов в финансовой системе ЕС.

Экономика •   •  9257 просмотра
На что будут использованы доходы от замороженных активов россиян

В башкирии дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод газпрома

Беспилотник атаковал и повредил установку на нефтеперерабатывающем заводе "газпром нефтехим салават" в российском регионе башкирия, что в 1700 км от украинской границы.

Война •   •  6906 просмотра
В башкирии дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод газпрома

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Несмотря на подготовку к предстоящим выборам, партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" сталкивается с проблемами в поддержании отношений с местными общинами, особенно в Винницкой области, где депутата партии Геннадия Мазура обвиняют в сотрудничестве с другими политическими силами и преследовании личных интересов, а не целей партии.

политика •   •  52596 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Борьба с "черным зерном": Рада приняла два законопроекта

Парламент принял законопроекты, направленные на борьбу с экспортом "черного зерна" и невозвратом валютной выручки.

Экономика •   •  7494 просмотра
Борьба с "черным зерном": Рада приняла два законопроекта