Британская разведка: несмотря на усиленные атаки россиянам не удалось достичь значительных успехов вблизи Часового Яра

Несмотря на то, что весной россия увеличила количество атак на окрестности Часового Яра, войска рф так и достигли каких-то значительных успехов. В то же время потери россиян растут. Об этом говорится в отчете разведки, который обнародовало Минобороны Великобритании, передает УНН.

Детали

Отмечается, что количество атак на окрестности Часового Яра с марта по апрель 2024 года выросло вдвое.

Британские разведки, говорят, что это отражением новых попыток россии установить контроль над городом, который расположен на возвышенности к западу от Бахмута.

Несмотря на значительное увеличение количества атак на этом направлении, рф получила лишь незначительные тактические победы в этом районе в течение апреля и почти наверняка понесла большие потери - говорится в отчете британской разведки.

В ведомстве добавили, что в целом в апреле 2024 года российские атаки на востоке Украины усилились, увеличившись на 17% по сравнению с мартом 2024 года.

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Более трех четвертей из них произошли в районе Авдеевки, Часового Яра и Марьинки на линии фронта - подчеркивает Минобороны Британии.

Напомним

Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что враг не оставляет попыток захватить Часов Яр в Донецкой области, пытаясь обойти город через населенные пункты Богдановка и Ивановское, чтобы взять его в тиски. Враг на этом направлении проводит так называемые мясные штурмы, но ситуация контролируется Силами обороны.