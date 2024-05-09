У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
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Британская разведка: несмотря на усиленные атаки россиянам не удалось достичь значительных успехов вблизи Часового Яра
В минобороны Британии говорят, что несмотря на усиленные российские атаки на окраины Часового Яра, с апреля 2024 года войска рф достигли лишь незначительных тактических побед и понесли большие потери.
Вступление Украины в ЕС позволит решить продовольственную проблему - глава МИД Португалии
Министр иностранных дел Португалии заявил, что вступление Украины в ЕС имеет фундаментальное значение для Португалии из-за потенциальных экономических возможностей, решения продовольственной проблемы, а также из-за того, что Украина является проатлантическим союзником.
Восхваляли путина и призывали восстановить ссср: нейтрализована сеть прокремлевских пропагандистов
Служба безопасности Украины обезвредила сеть прокремлевских пропагандистов, которые действовали в разных регионах Украины, публично оправдывали вооруженную агрессию россии, восхваляли путина, призывали к восстановлению ссср и создавали фейковые видеоролики с дискредитацией Вооруженных Сил Украины.
Украина приблизилась вплотную к фактическому старту переговоров о вступлении в ЕС - Зеленский
Украина вплотную приблизилась к началу переговоров о вступлении в ЕС после выполнения всех необходимых требований, и ожидается, что переговорный этап начнется в июне, по словам президента Владимира Зеленского.
Дефицит электроэнергии значительный: в Укрэнерго предупредили о потенциальных аварийных отключениях света
Из-за значительного дефицита электроэнергии в течение дня, вызванного повреждением украинских электростанций, "Укрэнерго" будет ограничивать промышленное потребление с 18:00 до полуночи, а также возможны аварийные отключения бытовых потребителей, если потребление будет продолжать расти.
россияне взломали спутниковый сигнал украинского ТВ и запустили трансляцию парада в москве
российские хакеры взломали спутниковый сигнал украинских телеканалов и транслировали московский парад, но позже сигнал каналов был восстановлен после того, как специалисты восстановили контроль.
На что будут использованы доходы от замороженных активов россиян
90% замороженных российских активов на сумму около 192 миллиардов евро, хранящихся в бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear, будут направлены на поддержку Украины, тогда как остальные 10% пойдут на нужды ЕС, оставляя неиспользованной значительную часть из общих 220 миллиардов евро замороженных российских активов в финансовой системе ЕС.
В башкирии дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод газпрома
Беспилотник атаковал и повредил установку на нефтеперерабатывающем заводе "газпром нефтехим салават" в российском регионе башкирия, что в 1700 км от украинской границы.
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко
Несмотря на подготовку к предстоящим выборам, партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" сталкивается с проблемами в поддержании отношений с местными общинами, особенно в Винницкой области, где депутата партии Геннадия Мазура обвиняют в сотрудничестве с другими политическими силами и преследовании личных интересов, а не целей партии.
Борьба с "черным зерном": Рада приняла два законопроекта
Парламент принял законопроекты, направленные на борьбу с экспортом "черного зерна" и невозвратом валютной выручки.