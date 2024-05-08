На Лиманском направлении ВСУ улучшили тактическое положение - спикер ОСУВ Хортица

На Лиманском направлении ВСУ имеют определенные успехи в районе Серебрянского лесничества. Об этом он заявил представитель ОСУВ Хортица Назар Волошин в эфире Общественного радио, передает УНН.

Детали

Могу подтвердить частично, что на Лиманском направлении у нас есть определенные успехи Сил обороны в районе Серебрянского лесничества, несколько удалось улучшить тактические положения представитель ОСУВ Хортица Назар Волошин

По его словам, ситуация вокруг Часового Яра такова, что Силы обороны полностью контролируют обстановку. По состоянию на начало недели ситуация не изменилась, активные боевые действия продолжаются и днем, и ночью.

Дополнение

Российская пропаганда периодически делает информационные вбросы, что их армия вошла в город, однако никаких территориальных успехов за последние дни враг не имел.

Вражеской российской армии в городе нет. Противник все же прилагает усилия и продолжает уничтожать Часов Яр и окружающие населенные пункты авиацией и артиллерией. представитель ОСУВ Хортица Назар Волошин

Оккупанты всячески пытаются получить господствующие высоты на которых размещен Часов Яр, чтобы вести дальнейшую борьбу за территории и обстреливать следующие населенные пункты, а это Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск", - говорит Волошин.

Он также добавил, что россияне не считаются с потерями своего личного состава и техники и пытаются бросать на штурмы как мобилизованных, так и бывших заключенных, но технику оккупанты берегут.

Оккупанты рвутся к магистрали Покровск - Константиновка. Противник может ее обстреливать. Есть определенная опасность, но сейчас опасно на всей восточной Украине, потому что там все простреливается врагом и артиллерией, и минометами, и авиацией", - подчеркнул спикер ОСУВ Хортица. представитель ОСУВ Хортица Назар Волошин

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