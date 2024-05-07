В Украинском центре безопасности назвали условия при которых ВСУ смогут стабилизировать линию фронта и когда

Если союзники будут выполнять все взятые на себя обязательства и темпы западного вооружения будут высокими, Силы обороны смогут где-то в середине лета стабилизировать линию фронта. Об этом заявил соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Если темпы западного вооружения будут высокими, если союзники будут выполнять все взятые на себя обязательства, потому что, к сожалению, предыдущие обязательства они выполнили не в полной мере, то мы сможем, если выдержим эти первые два месяца, где-то в середине лета стабилизировать линию фронта и где-то на осень-конец года мы сможем перехватывать инициативу и понемногу разрушать эту налаженную логистику россиян - считает Жмайло.

Дополнение

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