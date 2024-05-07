Окупанти просунулися поблизу Новопокровського на Донеччині - DeepState
Київ • УНН
У Донецькій області противник просунувся вперед біля Новопокровського.
У Донецькій області ворожі сили просунулися біля Новопокровського. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Ворог просунувся біля Новопокровського
Нагадаємо
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, станом на 18.00 06.05.2024 на Авдіївському напрямку було відбито 22 атаки в районах населених пунктів Донецької області, у тому числі в Новоолександрівці, Новопокровському, Уманському, Яснобродівці, Нетайловому та Невельському. Противник, використовуючи авіацію, намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. Також були зафіксовані авіаційні удари в Прогресі, Соколі та Калиновому. Близько 20 населених пунктів зазнали артилерійських та мінометних обстрілів, зокрема Калинове, Новоолександрівка, Новопокровське та Уманське.
На фронті на добу 87 бойових зіткнень, найбільше атак ЗСУ відбили на Авдіївському напрямку - Генштаб 06.05.24, 19:54 • 29878 переглядiв