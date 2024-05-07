Оккупанты продвинулись вблизи Новопокровского в Донецкой области - DeepState
Киев • УНН
В Донецкой области противник продвинулся вперед возле Новопокровского.
В Донецкой области вражеские силы продвинулись возле Новопокровского. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Враг продвинулся возле Новопокровского
Напомним
По информации Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 18.00 06.05.2024 на Авдеевском направлении было отбито 22 атаки в районах населенных пунктов Донецкой области, в том числе в Новоалександровке, Новопокровском, Уманском, Яснобродовке, Нетайловом и Невельском. Противник, используя авиацию, пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых рубежей. Также были зафиксированы авиационные удары в Прогрессе, Соколе и Калиновом. Около 20 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам, в частности Калиново, Новоалександровка, Новопокровское и Уманское.
На фронте за сутки 87 боевых столкновений, больше всего атак ВСУ отбили на Авдеевском направлении - Генштаб6 мая 2024, 16:54 • 14186 просмотров
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