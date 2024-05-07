Оккупанты продвинулись вблизи Новопокровского в Донецкой области - DeepState

В Донецкой области вражеские силы продвинулись возле Новопокровского. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Враг продвинулся возле Новопокровского - DeepState.

Напомним

По информации Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 18.00 06.05.2024 на Авдеевском направлении было отбито 22 атаки в районах населенных пунктов Донецкой области, в том числе в Новоалександровке, Новопокровском, Уманском, Яснобродовке, Нетайловом и Невельском. Противник, используя авиацию, пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых рубежей. Также были зафиксированы авиационные удары в Прогрессе, Соколе и Калиновом. Около 20 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам, в частности Калиново, Новоалександровка, Новопокровское и Уманское.

На фронте за сутки 87 боевых столкновений, больше всего атак ВСУ отбили на Авдеевском направлении - Генштаб