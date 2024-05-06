На фронте за сутки 87 боевых столкновений, больше всего атак ВСУ отбили на Авдеевском направлении - Генштаб

В течение суток, 6 мая, на фронте зафиксировали 87 боевых столкновений. больше всего таких оккупационные войска рф провели на Бахмутском, Новопавловском и Авдеевском направлении. Об этом пишет УНН со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба ВСУ.

Детали

В общем, враг нанес 2 ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам - резюмировали в ведомстве.

Отмечается, что в результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

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На Купянском направлении нашими воинами отражено 9 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 4 атаки в районах Невского, Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 11 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Роздоловка, Клищеевка и Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 22 атаки в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово и Невельское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 14 раз пытался прорвать оборону наших войск.

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На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника, а подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 артиллерийскому средству противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины, уничтожено 1 управляемую авиационную ракету Х-59 - подытожили в Генеральном штабе ВСУ.

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