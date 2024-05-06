Британская разведка: чеченские подразделения в войне рф против Украины насчитывают около 9 тысяч человек

Чеченские подразделения в войне рф против Украины насчитывают около 9 тысяч человек. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Предположительно, сейчас в пророссийских чеченских подразделениях в Украине несут службу около 9 тысяч личного состава - говорится в отчете МО Британии.

В отчете отмечается, что пророссийские чеченские силы воюют в Украине с 2014 года. "Дополнительные чеченские формирования были направлены в Украину в начале полномасштабного вторжения россии в 2022 году. Однако, понеся начальные значительные потери, чеченские подразделения были в основном отведены к проведению операций по охране тыла и стали высмеиваться как TikTok-войска за их выходки в социальных сетях. После вывода российской частной военной компании "вагнер" с передовой в мае 2023 года чеченские подразделения были вынуждены вернуться обратно на передовую", - указано в отчете.

"Вполне вероятно, что основное бремя боевых действий на передовой несут чеченские спецназовцы, тогда как основная часть чеченских сил продолжает вести операции по охране тыла. Кроме предоставления персонала, другим ключевым вкладом чечни в войну россии против Украины является обучение российского персонала. По данным руководства чечни, с 2022 года российский университет спецназа в гудермесе (чечня) обеспечил подготовку около 42 тысяч российских военнослужащих. Однако, вероятно, что персонал проходит обучение в университете только в течение 10 дней, что ставит под сомнение эффективность обучения и самого учреждения", - сообщается в отчете.

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