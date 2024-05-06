Британская разведка: чеченские подразделения в войне рф против Украины насчитывают около 9 тысяч человек

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
  •  61824 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
  •  102478 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  215848 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  207754 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  205593 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

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Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  173032 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113498 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  128981 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

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Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126546 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

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Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119814 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

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россия объявила в розыск бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака. Ранее пропагандисты объявили в розыск ряд бывших министров, пятого президента Украины и действующего главу государства Владимира Зеленского.

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В россии объявили в розыск экс-главнокомандующего ВСУ Хомчака

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В Киеве саперы обезвредили боеголовку новейшей российской высокоточной ракеты Х-69, которую обнаружил местный житель в Голосеевском районе.

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В Киеве саперы обезвредили боевую часть новейшей ракеты россиян Х-69

Си Цзиньпин провел переговоры с Макроном и фон дер Ляйен: глава Еврокомиссии говорила о войне рф против Украины

Глава КНР Си Цзиньпин принял участие в трехсторонней встрече с лидерами Китая, Франции и Европейского Союза.

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Си Цзиньпин провел переговоры с Макроном и фон дер Ляйен: глава Еврокомиссии говорила о войне рф против Украины

россияне анализируют результаты своих атак, когда готовят следующий удар - Евлаш

россияне анализируют результаты своих недавних атак на энергетический сектор Украины и накапливают ракеты для регулярных ударов, сохраняя при этом стратегический резерв.

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россияне анализируют результаты своих атак, когда готовят следующий удар - Евлаш

В Днепропетровской области сбита ракета - ОВА

По словам главы Днепропетровской областной военной администрации, силы противовоздушной обороны сбили ракету над Днепропетровской областью.

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В Днепропетровской области сбита ракета - ОВА

Проверка деклараций должностных лиц: НАПК выявило более 55, 8 млн грн. недостоверных сведений

С начала 2024 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало 402 полные проверки деклараций, из которых 51 проверка уже завершена и выявила более 55,8 млн грн недостоверной информации, более 14,7 млн грн незаконного обогащения и почти 1,3 млн грн необоснованных активов у различных должностных лиц по всей Украине.

политика •   •  25065 просмотра
Проверка деклараций должностных лиц: НАПК выявило более 55, 8 млн грн. недостоверных сведений