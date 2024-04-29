К границе с Сумщиной прибыли четыре батальона чеченцев - замглавы Сумского райсовета

Заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак сообщил, что есть информация о том, что четыре чеченских батальона сосредоточились на расстоянии 150-200 километров от границы с Сумской областью. Об этом он сказал в понедельник, 29 апреля, в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"Есть такая предварительная информация, что где-то на расстоянии 150-200 километров (от границы с Сумской областью - ред.) прибыло четыре батальона чеченцев. Но мы же знаем за предыдущие два года войны, что они умеют воевать только с телефонами. Поэтому я считаю, что это будет для "попантоваться", приехать к границе, фотографии сделать, максимум ДРГ", - заявил Владимир Бицак.

Бицак призвал жителей Сум не паниковать, ведь украинские военные и добровольческие формирования готовы в случае чего к обороне региона.

Дополнение

Как писал УНН, на границе с Россией, враг не прекращает проводить свою диверсионную деятельность - наиболее активное направление по-прежнему - Сумская область. На днях украинские защитники отбили очередную попытку захода вражеской ДРГ