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До кордону із Сумщиною прибули чотири батальйони чеченців - заступник голови Сумської райради

До кордону із Сумщиною прибули чотири батальйони чеченців - заступник голови Сумської райради

Київ • УНН

 • 111399 перегляди

За словами заступника голови Сумської районної ради, чотири чеченські батальйони зосереджені за 150-200 кілометрів від кордону з Сумською областю.

Заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак повідомив, що є інформація про те, що чотири чеченські батальйони зосередились на відстані 150-200 кілометрів від кордону з Сумщиною. Про це він сказав у понеділок, 29 квітня, в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН

"Є така попередня інформація, що мов десь на  відстані 150-200 кілометрів (від кордону з Сумщиною ред.) прибуло чотири батальйони чеченців.  Але ми ж знаємо за попередні два роки війни, що вони вміють воювати тільки із телефонами. Тому я вважаю, що це буде для "попантуватись", приїхати до кордону, фотографії зробити, максимум ДРГ", - заявив Володимир Біцак. 

Біцак закликав жителів Сум не панікувати, адже українські військові та добровольчі формування готові у разі чого до оборони регіону.

Доповнення

Як писав УНН, на кордоні із росією, ворог не припиняє проводити свою диверсійну діяльність - найбільш активний напрямок як і раніше - Сумська область. Днями українські захисники відбили чергову спробу заходу ворожого ДРГ. 

Тетяна Краєвська

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