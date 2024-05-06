Британська розвідка: чеченські підрозділи у війні рф проти України налічують близько 9 тисяч осіб

Чеченські підрозділи у війні рф проти України налічують близько 9 тисяч осіб. Про це ідеться у новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

Імовірно, зараз у проросійських чеченських підрозділах в Україні несуть службу близько 9 тисяч особового складу - ідеться у звіті МО Британії.

У звіті зазначається, що проросійські чеченські сили воюють в Україні з 2014 року. "Додаткові чеченські формування були направлені в Україну на початку повномасштабного вторгнення росії в 2022 році. Однак, зазнавши початкових значних втрат, чеченські підрозділи були здебільшого відведені до проведення операцій з охорони тилу та стали висміюватися як TikTok-війська за їхні витівки в соціальних мережах. Після виведення російської приватної військової компанії "вагнер" з передової у травні 2023 року чеченські підрозділи були змушені повернутися назад на передову", - вказано у звіті.

"Цілком імовірно, що основний тягар бойових дій на передовій несуть чеченські спецпризначенці, тоді як основна частина чеченських сил продовжує вести операції з охорони тилу. Окрім надання персоналу, іншим ключовим внеском чечні у війну росії проти України є навчання російського персоналу. За даними керівництва чечні, з 2022 року російський університет спецназу в гудермесі (чечня) забезпечив підготовку близько 42 тисяч російських військовослужбовців. Проте, ймовірно, що персонал проходить навчання в університеті лише протягом 10 днів, що ставить під сумнів ефективність навчання та самої інституції", - повідомляється у звіті.

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