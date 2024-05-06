Основные ударные силы россияне сосредоточили на Покровском и Кураховском направлениях, выделены дополнительные ресурсы - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел работу с подразделениями, которые ведут оборонительные действия на Покровском и Кураховском направлениях, где сосредоточены основные ударные силы противника, по усилению обороны и отражению вражеских атак, выделив дополнительные ресурсы. Об этом Главком сообщил в понедельник в Facebook, пишет УНН.

В связи со сложной ситуацией на Востоке, в течение двух суток работал в частях, которые ведут оборонительные действия на Покровском и Кураховском направлениях, то есть на направлении главного удара противника. Именно здесь сосредоточены основные ударные силы врага, который пытается прорвать оборону наших войск и, развивая успех, выйти к крупным населенным пунктам Курахово и Покровск - отметил Сырский.

По словам Главкома, "имея изначально численное преимущество в личном составе, вооружении и военной технике, противник ежедневно атакует позиции наших войск". "Наша задача в этих условиях - удержать занимаемые рубежи и позиции, огнем артиллерии, ударными БПЛА и всеми средствами нанести максимальные потери врагу, истощить его, тем самым сорвать вражеские планы и выиграть время для формирования и подготовки наших резервов", - указал Сырский.

По словам Главкома, он провел работу с командирами подразделений. "Роль и место офицера во все времена были определяющими в достижении успеха или поражения на поле боя. Невозможно командиру роты или батальона руководить боем в нескольких километрах от своих подразделений, и принимать взвешенные и адекватные решения на расстоянии, особенно, когда интенсивность боевых действий зашкаливает и есть высокий риск для жизни бойцов. Присутствие командира играет решающую роль в поддержании высокого уровня морально-психологического состояния среди подчиненных, их устойчивости, уверенности в том, что они не брошены на произвол судьбы", - отметил Сырский.

Во время работы с командирами бригад и их подчиненными принял все необходимые решения по усилению обороны резервами, выделению дополнительного количества ракет, боеприпасов, средств РЭБ и БПЛА. Уверен, это поможет нашим подразделениям успешно отражать атаки противника и наносить ему существенные потери - отметил Головко.

Также он указал, что накануне профессионального праздника, Дня пехоты, вручил знаки отличия и награды лучшим воинам, которые отличились в боях с оккупантами.

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