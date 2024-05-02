Оперативность важна: Зеленский поручил Умерову, Кулебе и Сырскому работать с партнерами и ускорить поставки оружия

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение Премьер-министру, министру обороны, министру иностранных дел, Главкому работать с партнерами, чтобы ускорить поставки оружия, передает УНН.

... по итогам разговора на Ставке я поручил Премьер-министру, министру обороны, министру иностранных дел, Главкому, каждому на их уровне, работать с партнерами, чтобы ускорить поставки оружия - реализацию пакетов и договоренностей. Оперативность важна. Содержание пакетов есть, я на сегодня не вижу проблем с этим. Я благодарю Конгресс Соединенных Штатов за решение, но скорость поставки и реализация решений - это то, с чем также не должно быть никаких проблем. Ожидаем оружие в Украине - для наших воинов