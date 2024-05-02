Фортификационные сооружения, ситуация на фронте и производство дронов: Зеленский на Ставке заслушал Сырского, Умерова и Камышина

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку - заслушал отчет о степени готовности фортификационных рубежей, а также доклад Главкома Александра Сырского о текущей ситуации на фронте и организации ротации подразделений, передает УНН.

Заслушал большой отчет о степени готовности фортификационных рубежей в приграничных регионах и на направлениях активных боевых действий. Его представили Премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Государственной службы специального транспорта Александр Яковец. Главком Александр Сырский доложил о текущей ситуации на фронте и организации ротации подразделений для восстановления. Обсудили темпы и потребности при комплектовании новых бригад - сообщил Зеленский.

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Кроме того, по словам Главы государства, был доклад министра обороны Рустема Умерова по графикам поступления оружия от партнеров в рамках обнародованных пакетов помощи. Поручил принять все возможные меры для сокращения сроков. Особенно это касается поставок средств ПВО для защиты человеческих жизней и энергетической инфраструктуры.

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Также министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин отчитался о текущих темпах производства дронов и средств РЭБ и обеспечения ими фронта, а также средств радиоэлектронной борьбы для прикрытия важных объектов.

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