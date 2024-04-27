Зеленский призвал мир предоставить больше систем ПВО чтобы защитить энергетическую инфраструктуру и украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировой общественности в связи с ночной атакой рф по энергетической инфраструктуре Украины. Слова Президента опубликовали в пресс-службе главы государства, передает УНН.

Тридцать четыре российские ракеты за эту ночь. Часть удалось сбить. Но мир имеет все возможности, чтобы помочь сбивать каждую ракету и каждый дрон российских террористов. Это абсолютно реально. И единственное, что нужно, - реальностью должны стать и необходимые политические решения и договоренности. Системы ПВО для Украины, достаточное количество и качество оружия для наших действий на фронте, а также оперативность в поставках и решительность действий. - подчеркнул Президент.

Детали

Зеленский поблагодарил всех кто помогает Украине противостоять российскому террору. В частности, Соединенным Штатам и каждому из партнеров, кто принял решение в поддержку нашего государства и людей.