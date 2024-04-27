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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский призвал мир предоставить больше систем ПВО чтобы защитить энергетическую инфраструктуру и украинцев

Зеленский призвал мир предоставить больше систем ПВО чтобы защитить энергетическую инфраструктуру и украинцев

Киев  •  УНН

27 апреля 2024, 11:19  •  2887 просмотра

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Тридцать четыре российские ракеты нанесли удар по Украине в течение ночи, некоторые из них были сбиты, что заставило президента Зеленского призвать партнеров предоставить больше систем противовоздушной обороны и вооружения для противодействия российскому террору и обеспечения победы над жизнью.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировой общественности в связи с ночной атакой рф по энергетической инфраструктуре Украины. Слова Президента опубликовали в пресс-службе главы государства, передает УНН.

Тридцать четыре российские ракеты за эту ночь. Часть удалось сбить. Но мир имеет все возможности, чтобы помочь сбивать каждую ракету и каждый дрон российских террористов. Это абсолютно реально. И единственное, что нужно, - реальностью должны стать и необходимые политические решения и договоренности.  Системы ПВО для Украины, достаточное количество и качество оружия для наших действий на фронте, а также оперативность в поставках и решительность действий.

- подчеркнул Президент.

Детали

Зеленский поблагодарил всех кто помогает Украине противостоять российскому террору. В частности, Соединенным Штатам и каждому из партнеров, кто принял решение в поддержку нашего государства и людей.

Мы должны сделать все, чтобы жизнь победила.

- закончил Президент.
Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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