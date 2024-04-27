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Зеленський закликав світ надати більше систем ППО аби захистити енергетичну інфраструктуру та українців

Зеленський закликав світ надати більше систем ППО аби захистити енергетичну інфраструктуру та українців

Київ • УНН

 • 45407 перегляди

Тридцять чотири російські ракети завдали удару по Україні протягом ночі, деякі з них були збиті, що змусило президента Зеленського закликати партнерів надати більше систем протиповітряної оборони та озброєння для протидії російському терору і забезпечення перемоги над життям.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до світової громадськості у зв’язку із нічною атакою рф по енергетичній інфраструктурі Україні. Слова Президента опублікували у пресслужбі глави держави, передає УНН.

Тридцять чотири російські ракети за цю ніч. Частину вдалося збити. Але світ має всі можливості, щоб допомогти збивати кожну ракету і кожен дрон російських терористів. Це абсолютно реально. І єдине, що потрібно, – реальністю мають стати й необхідні політичні рішення та домовленості.  Системи ППО для України, достатня кількість та якість зброї для наших дій на фронті, а також оперативність у постачанні та рішучість дій.

– наголосив Президент.

Деталі

Зеленський подякував усім хто допомагає Україні протистояти російському терору. Зокрема, Сполученим Штатам і кожному з партнерів, хто прийняв рішення на підтримку нашої держави та людей.

Маємо зробити все, щоб життя перемогло.

– закінчив Президент.
Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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