Зеленський закликав світ надати більше систем ППО аби захистити енергетичну інфраструктуру та українців
Київ • УНН
Тридцять чотири російські ракети завдали удару по Україні протягом ночі, деякі з них були збиті, що змусило президента Зеленського закликати партнерів надати більше систем протиповітряної оборони та озброєння для протидії російському терору і забезпечення перемоги над життям.
Президент України Володимир Зеленський звернувся до світової громадськості у зв’язку із нічною атакою рф по енергетичній інфраструктурі Україні. Слова Президента опублікували у пресслужбі глави держави, передає УНН.
Тридцять чотири російські ракети за цю ніч. Частину вдалося збити. Але світ має всі можливості, щоб допомогти збивати кожну ракету і кожен дрон російських терористів. Це абсолютно реально. І єдине, що потрібно, – реальністю мають стати й необхідні політичні рішення та домовленості. Системи ППО для України, достатня кількість та якість зброї для наших дій на фронті, а також оперативність у постачанні та рішучість дій.
Деталі
Зеленський подякував усім хто допомагає Україні протистояти російському терору. Зокрема, Сполученим Штатам і кожному з партнерів, хто прийняв рішення на підтримку нашої держави та людей.
Маємо зробити все, щоб життя перемогло.