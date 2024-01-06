Дроны и РЭБ: Зеленский анонсировал новые линии сотрудничества с партнерами

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Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
5 января  •  133043 просмотра

Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

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Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК
5 января  •  157709 просмотра

Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК

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Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
5 января  •  145805 просмотра

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

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Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо
5 января  •  143056 просмотра

Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо

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В Киеве назвали количество новорожденных в Новый год
2 января  •  232773 просмотра

В Киеве назвали количество новорожденных в Новый год

Эксклюзив
Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
5 января  •  128448 просмотра

Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

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Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
4 января  •  259804 просмотра

Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

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ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека
4 января  •  177101 просмотра

ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

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Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ
4 января  •  281847 просмотра

Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ

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Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных
4 января  •  170440 просмотра

Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных

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3 января  •  190475 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский

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3 января  •  203115 просмотра

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2 января  •  206579 просмотра

И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным

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Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне
2 января  •  204842 просмотра

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Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ
2 января  •  192402 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ

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Дроны и РЭБ: Зеленский анонсировал новые линии сотрудничества с партнерами

Киев  •  УНН

06 январь 2024, 16:31  •  4131 просмотра

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Президент Украины Зеленский планирует усилить возможности беспилотников и противодействовать российским беспилотникам с помощью нового сотрудничества с партнерами.

Готовим новые линии сотрудничества с партнерами, в частности относительно дронов, по усилению наших возможностей в применении дронов и в противодействии российским дронам. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Длинный день сегодня - много совещаний. Планируем следующую неделю - важные международные события. Готовим новые линии сотрудничества с партнерами, в частности относительно дронов, по усилению наших возможностей в применении дронов и в противодействии российским дронам, в усилении РЭБ - средств радиоэлектронной борьбы

- сообщил Зеленский во время вечернего обращения.

Поставка дополнительных систем ПВО и ракет к ним: Зеленский о приоритете номер один04 январь 2024, 17:43 • 123217 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Политика
Дрони та РЕБ: Зеленський анонсував нові лінії співпраці з партнерами
Drones and electronic warfare: Zelensky announced new lines of cooperation with partners
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Дроны и РЭБ: Зеленский анонсировал новые линии сотрудничества с партнерами

Президент Украины Зеленский планирует усилить возможности беспилотников и противодействовать российским беспилотникам с помощью нового сотрудничества с партнерами.

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Дроны и РЭБ: Зеленский анонсировал новые линии сотрудничества с партнерами

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Российский ракетный обстрел Покровского района унес жизни 11 человек, в том числе 5 детей.

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Непогода в Одесской области: людей призывают по возможности оставаться дома завтра

В Одесской области 7 января ожидается непогода с морозом, гололедом и сильным ветром, службы готовы.

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В белгороде отменили ночные рождественские богослужения - мэр

Мэр российского белгорода отменил рождественские ночные богослужения в связи с оперативной обстановкой.

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Удар рф по Покровску: шесть человек ранены, еще двое могут быть под завалами

Шестеро раненых в результате обстрелов в Донецкой области. По меньшей мере шесть домов разрушены в Покровске, продолжаются спасательные работы по спасению людей, оказавшихся под завалами.

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Оккупанты обстреляли Херсонскую область: ранены 9-летние близнецы

9-летние близнецы были ранены российским огнем на Херсонщине. Их состояние стабилизировали.

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Оккупанты обстреляли Херсонскую область: ранены 9-летние близнецы

В ГУР заявили о комплексной спецоперации в Крыму 4 января: оккупанты потеряли склады БК и "ослепли" на несколько РЛС

Украинские силовики провели спецоперацию против российских радаров и склада боеприпасов в оккупированном Крыму, подтвердив успешное нанесение ударов.

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В ГУР заявили о комплексной спецоперации в Крыму 4 января: оккупанты потеряли склады БК и "ослепли" на несколько РЛС

США вскоре не смогут поставлять ракеты к украинским системам "Patriot" - СМИ

США предупреждают, что могут прекратить поставки Украине ракет для систем противоракетной обороны Patriot из-за высокой стоимости.

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США вскоре не смогут поставлять ракеты к украинским системам "Patriot" - СМИ

В МВД показали полевые госпитали, которые поступили от Нидерландов

Национальная гвардия Украины использует полевые госпитали из Нидерландов, оснащенные электричеством, водой и медикаментами.

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В МВД показали полевые госпитали, которые поступили от Нидерландов

российские чиновники прилетели в Крым после ударов Сил обороны Украины - партизаны

За последние несколько дней было зафиксировано прибытие нескольких самолетов со спецборта. Вероятно, это представители генштаба и главного управления фсб рф.

Война •   •  42407 просмотра
российские чиновники прилетели в Крым после ударов Сил обороны Украины - партизаны