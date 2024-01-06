Дроны и РЭБ: Зеленский анонсировал новые линии сотрудничества с партнерами
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский планирует усилить возможности беспилотников и противодействовать российским беспилотникам с помощью нового сотрудничества с партнерами.
Готовим новые линии сотрудничества с партнерами, в частности относительно дронов, по усилению наших возможностей в применении дронов и в противодействии российским дронам. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Длинный день сегодня - много совещаний. Планируем следующую неделю - важные международные события. Готовим новые линии сотрудничества с партнерами, в частности относительно дронов, по усилению наших возможностей в применении дронов и в противодействии российским дронам, в усилении РЭБ - средств радиоэлектронной борьбы
Поставка дополнительных систем ПВО и ракет к ним: Зеленский о приоритете номер один04 январь 2024, 17:43 • 123217 просмотров
Дроны и РЭБ: Зеленский анонсировал новые линии сотрудничества с партнерами
Президент Украины Зеленский планирует усилить возможности беспилотников и противодействовать российским беспилотникам с помощью нового сотрудничества с партнерами.
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