Дрони та РЕБ: Зеленський анонсував нові лінії співпраці з партнерами

Готуємо нові лінії співпраці з партнерами, зокрема щодо дронів, щодо посилення наших можливостей у застосуванні дронів та в протидії російським дронам. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Довгий день сьогодні – багато нарад. Плануємо наступний тиждень – важливі міжнародні події. Готуємо нові лінії співпраці з партнерами, зокрема щодо дронів, щодо посилення наших можливостей у застосуванні дронів та в протидії російським дронам, у посиленні РЕБ – засобів радіоелектронної боротьби - повідомив Зеленський під час вечірнього звернення.

Постачання додаткових систем ППО та ракет до них: Зеленський про пріоритет номер один