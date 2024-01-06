Дрони та РЕБ: Зеленський анонсував нові лінії співпраці з партнерами
Київ • УНН
Президент України Зеленський планує посилити можливості безпілотників і протидіяти російським безпілотникам за допомогою нової співпраці з партнерами.
Готуємо нові лінії співпраці з партнерами, зокрема щодо дронів, щодо посилення наших можливостей у застосуванні дронів та в протидії російським дронам. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Довгий день сьогодні – багато нарад. Плануємо наступний тиждень – важливі міжнародні події. Готуємо нові лінії співпраці з партнерами, зокрема щодо дронів, щодо посилення наших можливостей у застосуванні дронів та в протидії російським дронам, у посиленні РЕБ – засобів радіоелектронної боротьби
Постачання додаткових систем ППО та ракет до них: Зеленський про пріоритет номер один04.01.24, 19:43 • 123494 перегляди