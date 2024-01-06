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29 березня, 17:57 • 114443 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 137696 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 132151 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 170261 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

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29 березня, 07:30 • 145465 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 136289 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 147036 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 147092 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

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Дрони та РЕБ: Зеленський анонсував нові лінії співпраці з партнерами

Дрони та РЕБ: Зеленський анонсував нові лінії співпраці з партнерами

Київ • УНН

 • 36680 перегляди

Президент України Зеленський планує посилити можливості безпілотників і протидіяти російським безпілотникам за допомогою нової співпраці з партнерами.

Готуємо нові лінії співпраці з партнерами, зокрема щодо дронів, щодо посилення наших можливостей у застосуванні дронів та в протидії російським дронам. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Довгий день сьогодні – багато нарад. Плануємо наступний тиждень – важливі міжнародні події. Готуємо нові лінії співпраці з партнерами, зокрема щодо дронів, щодо посилення наших можливостей у застосуванні дронів та в протидії російським дронам, у посиленні РЕБ – засобів радіоелектронної боротьби 

- повідомив Зеленський під час вечірнього звернення.

Постачання додаткових систем ППО та ракет до них: Зеленський про пріоритет номер один04.01.24, 19:43 • 123494 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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