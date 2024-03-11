Ситуация на поле боя, производство оружия и фортификации: Зеленский провел Ставку и заслушал Сырского, Умерова и Шмыгаля

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Речь шла о ситуации на поле боя, обеспечении фронта и производстве оружия, а также фортификациях. Докладывало военное командование и чиновники, передает УНН.

Ставка. Детальные сводки от командования о ситуации на поле боя. Доклады Главкома Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича, командующих на местах. Купянский, Лиманский, Бахмутский, Авдеевский, Марьинский, Южный направления, операции морской пехоты - сообщил Зеленский.

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Кроме того, по его словам, были доклады министра обороны Рустема Умерова и главы Минстратегпрома Александра Камышина по обеспечению фронта всем необходимым. Фактическое и будущее поступление снарядов, ракет и другого вооружения. Собственное производство.

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"Другая важная тема - фортификации. Отчет Премьер-министра Дениса Шмыгаля по темпам возведения новых оборонительных рубежей. Защита в три полосы длиной 2000 километров - масштабная задача, но сейчас темпы хорошие. Рассчитываю на своевременное завершение", - резюмировал Президент.

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