Умеров и Сырский обсудили потребности Сил обороны с министром обороны Греции

Министр обороны Рустем Умеров вместе с Главнокомандующим ВСУ генерал-полковником Александром Сырским провели важный телефонный разговор с Министром национальной обороны Греции Никосом Дендиасом. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

Рустем Умеров проинформировал руководителя оборонного ведомства Греции об оперативной ситуации на фронте.

Стороны обсудили насущные потребности украинской армии, в частности в артиллерии и боеприпасах.

Украина и Греция начали подготовку соглашения по гарантиям безопасности

Я благодарен Греции и Министру Дендиасу лично за непоколебимую поддержку - заявил Умеров.

Напомним,

Греция решила передать Украине устаревшие системы вооружения, которые греческая армия уже не использует. Об этом пишет греческое издание Kathimerini

По данным открытых источников, на вооружении Греции находятся системы ПВО "Тор", "Оса", С-300, а также зенитные установки ЗУ-23-2 и боеприпасы ко всем перечисленным системам вооружения.