Умєров та Сирський обговорили потреби Сил оборони з міністром оборони Греції
Київ • УНН
Міністр оборони Рустем Умеров та Головнокомандувач Збройних Сил України обговорили нагальні потреби української армії, зокрема в артилерії та боєприпасах, з Міністром оборони Греції Нікосом Дендіасом під час важливої телефонної розмови.
Міністр оборони Рустем Умєров разом з Головнокомандувачем ЗСУ генерал-полковником Олександром Сирським провели важливу телефонну розмову з Міністром національної оборони Греції Нікосом Дендіасом. Про це пише УНН з посиланням на Міноборони.
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Рустем Умєров поінформував керівника оборонного відомства Греції про оперативну ситуацію на фронті.
Сторони обговорили нагальні потреби української армії, зокрема в артилерії та боєприпасах.
Україна та Греція почали підготовку угоди щодо безпекових гарантій06.03.24, 17:59 • 57537 переглядiв
Я вдячний Греції та Міністру Дендіасу особисто за непохитну підтримку
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Греція вирішила передати Україні застарілі системи озброєння, які грецька армія вже не використовує. Про це пише грецьке видання Kathimerini
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