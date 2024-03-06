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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Україна та Греція почали підготовку угоди щодо безпекових гарантій

Київ • УНН

 • 57537 перегляди

Україна та Греція готують двосторонню угоду про довгострокове співробітництво у сфері безпеки, щоб зменшити можливості Росії фінансувати агресію.

Україна та Греція почали підготовку угоди щодо безпекових гарантій

Україна та Греція почали підготовку двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції в Одесі з премʼєр-міністром Кіріакосом Міцотакісом, передає УНН.

Ми з Грецією почали підготовку двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій – нашої співпраці в галузі безпеки. Сподіваюся, що невдовзі наші команди підготують угоду до підписання. Маємо зафіксувати в ній і вже досягнутий рівень співпраці та підтримки на цей рік, а також і на наступні десять років – саме довготривала безпекова співпраця дає найкращі результати.

 - повідомив Зеленський.

Деталі

За словами Президента, також у цьому році потрібно максимально активно працювати, щоб зменшити здатність росії фінансувати агресію.

Що менше буде в путіна грошей, то менше людей він зможе вбити. Він не хоче ніякого миру, ніякої дипломатії. Тому потрібно й надалі посилювати санкції проти росії та карати російських убивць за все, що вони наробили. Важливо допомагати нашій обороні. Важливо обмежувати економічний потенціал російських терористів. Важливо підтримувати роботу Міжнародного кримінального суду та протидіяти російській дезінформації.

 - розповів Зеленський.

Доповнення

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що всі країни-члени НАТО підпишуть з Україною безпекові угоди.

Україна та Іспанія розпочали переговори щодо безпекової угоди04.03.24, 21:59 • 137268 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Кіріакос Міцотакіс
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Греція
Володимир Зеленський
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