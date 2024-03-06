Украина и Греция начали подготовку соглашения по гарантиям безопасности

Украина и Греция начали подготовку двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Одессе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, передает УНН.

Мы с Грецией начали подготовку двустороннего соглашения по гарантиям безопасности - нашего сотрудничества в области безопасности. Надеюсь, что вскоре наши команды подготовят соглашение к подписанию. Должны зафиксировать в нем и уже достигнутый уровень сотрудничества и поддержки на этот год, а также и на следующие десять лет - именно долговременное сотрудничество в сфере безопасности дает наилучшие результаты. - сообщил Зеленский.

Детали

По словам Президента, также в этом году нужно максимально активно работать, чтобы уменьшить способность России финансировать агрессию.

Чем меньше будет у путина денег, тем меньше людей он сможет убить. Он не хочет никакого мира, никакой дипломатии. Поэтому нужно и дальше усиливать санкции против России и наказывать российских убийц за все, что они наделали. Важно помогать нашей обороне. Важно ограничивать экономический потенциал российских террористов. Важно поддерживать работу Международного уголовного суда и противодействовать российской дезинформации. - рассказал Зеленский.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает, что все страны-члены НАТО подпишут с Украиной соглашения по безопасности.

Украина и Испания начали переговоры по соглашению по безопасности