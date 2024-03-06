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Украина и Греция начали подготовку соглашения по гарантиям безопасности

Украина и Греция начали подготовку соглашения по гарантиям безопасности

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 15:59  •  1145 просмотра

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Украина и Греция готовят двустороннее соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере безопасности, чтобы уменьшить возможности России финансировать агрессию.

Украина и Греция начали подготовку двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Одессе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, передает УНН.

Мы с Грецией начали подготовку двустороннего соглашения по гарантиям безопасности - нашего сотрудничества в области безопасности. Надеюсь, что вскоре наши команды подготовят соглашение к подписанию. Должны зафиксировать в нем и уже достигнутый уровень сотрудничества и поддержки на этот год, а также и на следующие десять лет - именно долговременное сотрудничество в сфере безопасности дает наилучшие результаты.

 - сообщил Зеленский.

Детали

По словам Президента, также в этом году нужно максимально активно работать, чтобы уменьшить способность России финансировать агрессию.

Чем меньше будет у путина денег, тем меньше людей он сможет убить. Он не хочет никакого мира, никакой дипломатии. Поэтому нужно и дальше усиливать санкции против России и наказывать российских убийц за все, что они наделали. Важно помогать нашей обороне. Важно ограничивать экономический потенциал российских террористов. Важно поддерживать работу Международного уголовного суда и противодействовать российской дезинформации.

 - рассказал Зеленский.

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает, что все страны-члены НАТО подпишут с Украиной соглашения по безопасности.

Украина и Испания начали переговоры по соглашению по безопасности4 марта 2024, 19:59 • 136532 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитика
kiriakos-mitsotakisКириакос Мицотакис
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gretsiyaГреция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
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Україна та Греція почали підготовку угоди щодо безпекових гарантій
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