Украина и Греция начали подготовку соглашения по гарантиям безопасности
Киев • УНН
Украина и Греция готовят двустороннее соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере безопасности, чтобы уменьшить возможности России финансировать агрессию.
Украина и Греция начали подготовку двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Одессе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, передает УНН.
Мы с Грецией начали подготовку двустороннего соглашения по гарантиям безопасности - нашего сотрудничества в области безопасности. Надеюсь, что вскоре наши команды подготовят соглашение к подписанию. Должны зафиксировать в нем и уже достигнутый уровень сотрудничества и поддержки на этот год, а также и на следующие десять лет - именно долговременное сотрудничество в сфере безопасности дает наилучшие результаты.
Детали
По словам Президента, также в этом году нужно максимально активно работать, чтобы уменьшить способность России финансировать агрессию.
Чем меньше будет у путина денег, тем меньше людей он сможет убить. Он не хочет никакого мира, никакой дипломатии. Поэтому нужно и дальше усиливать санкции против России и наказывать российских убийц за все, что они наделали. Важно помогать нашей обороне. Важно ограничивать экономический потенциал российских террористов. Важно поддерживать работу Международного уголовного суда и противодействовать российской дезинформации.
Дополнение
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает, что все страны-члены НАТО подпишут с Украиной соглашения по безопасности.
Украина и Испания начали переговоры по соглашению по безопасности4 марта 2024, 19:59 • 136532 просмотра
Украина и Греция начали подготовку соглашения по гарантиям безопасности
Украина и Греция готовят двустороннее соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере безопасности, чтобы уменьшить возможности России финансировать агрессию.
Последняя соперница Трампа Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки США
Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли объявила, что приостанавливает свою кампанию за выдвижение на пост президента США от республиканцев в 2024 году.
Удар по ТЦ в Никополе: на месте прилета пылает пожар - СМИ
Торговый центр в Никополе загорелся после обстрела российскими войсками, о жертвах обстрела пока не сообщается.
Двум соратникам Аксенова, которые распространяли российскую пропаганду, объявили подозрение
Украинские правоохранители сообщили о подозрении двум российским пропагандистам за поддержку российского вторжения в Крым и распространение кремлевской пропаганды.
Сейчас большинство лиц, находящихся в тюрьмах страны, имеют доступ к бомбоубежищам - Костин
По словам Генерального прокурора Андрея Костина, большинство заключенных в Украине имеют доступ к бомбоубежищам, поскольку страна работает над адаптацией своей пенитенциарной системы к условиям военного времени.
Зеленский и премьер Греции в Одессе почтили память погибших 2 марта
Президент Зеленский и премьер-министр Греции Мицотакис почтили память 12 человек, среди которых 5 детей, погибших в результате удара российских "шахидов" по дому в Одессе 2 марта.
НАТО и Украина обсудили как помочь украинским женщинам в ВСУ и улучшить их возможности
Представители НАТО обсудили с заместителем министра обороны Украины возможности помощи и расширения прав и возможностей украинских женщин, которые служат в вооруженных силах страны.
Вениславский рассказал, какие вопросы в мобилизационном законопроекте планирует рассмотреть завтра профильный комитет
Комитет планирует рассмотреть вопрос отсрочки мобилизации для тех, кто ухаживает за инвалидами, а также вопрос демобилизации и увольнения с военной службы в правительственном законопроекте о мобилизации.
Премьер Греции заявил, что Афины и в дальнейшем будут оставаться на стороне Украины
Премьер-министр Греции Мицотакис подтвердил поддержку Украины во время встречи с Президентом Зеленским в Одессе.
Мы сможем не допускать к тендерам поставщиков с плохой репутацией на рынке - Жумадилов прокомментировал варианты ужесточения санкций для недобросовестных фирм
"Государственный оператор тыла" сможет исключать поставщиков с плохой репутацией или историей невыполнения обязательств из тендеров на военные поставки, если предложенные законодательные изменения будут одобрены.