Украина и Испания начали переговоры по соглашению по безопасности

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
  •  63299 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Эксклюзив
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
  •  102079 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
  •  108814 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
  •  115300 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
  •  115628 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  213645 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  276359 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  239430 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  260751 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  271813 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
g7G7
ispaniyaИспания
niderlandiНидерланды
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Loading...
Новости по теме

Украина и Испания начали переговоры по соглашению по безопасности

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква начал переговоры с Испанией по заключению двустороннего соглашения по безопасности.

Война •   •  17094 просмотра
Украина и Испания начали переговоры по соглашению по безопасности

Уголовные дела против бизнеса: почему Налоговая может проиграть в судах до 90% дел

Налоговая служба может проиграть до 90% уголовных дел против бизнеса в украинских судах из-за отсутствия доказательств.

Экономика •   •  13778 просмотра
Уголовные дела против бизнеса: почему Налоговая может проиграть в судах до 90% дел

Польские фермеры продлили акцию протеста на границе с Украиной до 30 апреля

Польские фермеры объявили о новой забастовке на украинской границе, которая продлится до 30 апреля, в знак протеста против "Зеленого соглашения" и ограничения импорта продовольствия из Украины.

Политика •   •  14537 просмотра
Польские фермеры продлили акцию протеста на границе с Украиной до 30 апреля

Умеров обсудил с британскими коллегами реализацию в рамках Коалиции по развитию морских возможностей

Министр обороны Великобритании и военный командующий обсудили с министром обороны Украины возможности реализации Коалиции по развитию морских сил и средств с целью дальнейшего расширения успеха Украины в уничтожении российского флота за счет более широкого использования беспилотников.

Война •   •  18599 просмотра
Умеров обсудил с британскими коллегами реализацию в рамках Коалиции по развитию морских возможностей

Вопреки заявлениям фермеров: Польша активно увеличивает экспорт в Украину, а сальдо торговли побило рекорд - СМИ

Польский экспорт в Украину значительно вырос до рекордных 51,7 млрд злотых в 2023 году на фоне полномасштабного вторжения России, тогда как импорт из Украины составил 20,3 млрд злотых, что привело к крупнейшему в истории Польши положительному сальдо торговли с Украиной в размере 31,4 млрд злотых.

Экономика •   •  15014 просмотра
Вопреки заявлениям фермеров: Польша активно увеличивает экспорт в Украину, а сальдо торговли побило рекорд - СМИ

ЕС стремится перевести европейскую оружейную промышленность на "режим военной экономики": что предлагают

ЕС стремится развивать европейскую оружейную промышленность, чтобы европейские страны могли перейти к режиму "экономики войны" в ответ на вторжение России в Украину.

Война •   •  16692 просмотра
ЕС стремится перевести европейскую оружейную промышленность на "режим военной экономики": что предлагают

Зеленский рассказал о деталях совещаний с руководителями ГУР, СБУ и СВР

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями разведки, чтобы обсудить дальнейшее разрушение российской военной инфраструктуры и противодействие коллаборационистам и диверсионным группам.

Война •   •  19200 просмотра
Зеленский рассказал о деталях совещаний с руководителями ГУР, СБУ и СВР

Блокада польской границы: Украина потеряла уже около 500 миллионов долларов

Посол Украины Василий Зварич призывает Польшу прекратить блокаду границы, которая стоила украинской экономике 500 миллионов долларов и пагубно влияет на экономику Польши.

Экономика •   •  16542 просмотра
Блокада польской границы: Украина потеряла уже около 500 миллионов долларов

Зеленский подписал указ о присуждении Шевченковской премии

Президент Зеленский подписал указ об объявлении лауреатов высшей культурной награды Украины - Национальной премии имени Тараса Шевченко, который будет опубликован 9 марта.

Политика •   •  14212 просмотра
Зеленский подписал указ о присуждении Шевченковской премии

В ЕС договорились продолжить политику снижения потребления газа

Совет ЕС достиг политической договоренности рекомендовать дальнейшее скоординированное сокращение спроса на газ среди стран-членов, чтобы подготовиться к потенциальным перебоям в поставках зимой.

Политика •   •  15343 просмотра
В ЕС договорились продолжить политику снижения потребления газа