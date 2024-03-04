Украина и Испания начали переговоры по соглашению по безопасности

Сегодня, 4 марта, представители Украины и Испании начали переговоры о заключении двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, пишет УНН.

Детали

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Офиса Главы государства Андрея Ермака и во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква начал переговоры с Испанией по заключению двустороннего соглашения по безопасности.

Была обсуждена структура будущего соглашения и согласован график дальнейших переговоров - резюмировали в ОПУ.

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Напомним

Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение по безопасности, которое предусматривает выделение Украине 2 млрд евро военной помощи в этом году и дальнейшую оборонную помощь в течение следующих десяти лет.