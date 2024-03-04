Україна та Іспанія розпочали переговори щодо безпекової угоди
Київ • УНН
Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква розпочав переговори з Іспанією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.
Сьогодні, 4 березня, представники України та Іспанії розпочали переговори про укладання двосторонньої угоди про співпрацю у сфері безпеки. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України, пише УНН.
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За дорученням Президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака й на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква розпочав переговори з Іспанією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.
Було обговорено структуру майбутньої угоди та узгоджено графік подальших перемовин
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Україна та Нідерланди підписали двосторонню безпекову угоду, яка передбачає виділення Україні 2 млрд євро військової допомоги цього року та подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років.