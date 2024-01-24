Іспанія планує зробити свій внесок у п'ять коаліцій для допомоги Україні: що відомо

Іспанія і надалі допомагатиме Україні з навчанням військових, а також планує зробити свій внесок у п'ять коаліцій в рамках формату "Рамштайн". Про це повідомило Міноборони Іспанії, передає УНН.

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Міністерка оборони Іспанії на засіданні контактної групи з питань оборони України зазначила, що саме зараз, перед другою річницею повномасштабного вторгнення рф, "єдність і підтримка України стають найважливішими".

Також вона повідомила, що Іспанія планує зробити свій внесок у коаліції безпеки на морі, польової артилерії, наземної протиповітряної оборони, інформаційних технологій і коаліції з розмінування.

Крім того Іспанія й надалі буде дуже активною у сфері навчання, про що свідчить понад 3500 українських військових, які вже пройшли навчання в Іспанії. Роблес анонсувала нові спеціалізовані навчальні модулі з протиповітряних систем Patriot, NASAMS і Hawk, а також підводного розмінування.

На завершення свого виступу міністерка наголосила на тому, що Іспанія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно.

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