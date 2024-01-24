Испания планирует сделать свой вклад в пять коалиций для помощи Украине: что известно

Испания и в дальнейшем будет помогать Украине с обучением военных, а также планирует сделать свой вклад в пять коалиций в рамках формата "Рамштайн". Об этом сообщило Минобороны Испании, передает УНН.

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Министр обороны Испании Маргарита Роблес на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины отметила, что именно сейчас, перед второй годовщиной полномасштабного вторжения рф, "единство и поддержка Украины становятся важнейшими".

Также она сообщила, что Испания планирует внести свой вклад в коалиции безопасности на море, полевой артиллерии, наземной противовоздушной обороны, информационных технологий и коалиции по разминированию.

Кроме того Испания и в дальнейшем будет очень активной в сфере обучения, о чем свидетельствует более 3500 украинских военных, которые уже прошли обучение в Испании. Роблес анонсировала новые специализированные учебные модули по противовоздушным системам Patriot, NASAMS и Hawk, а также подводному разминированию.

В завершение своего выступления министр отметила, что Испания будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.

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