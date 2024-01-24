Испания планирует сделать свой вклад в пять коалиций для помощи Украине: что известно
Киев • УНН
Испания планирует продолжать оказывать военную помощь Украине, делая вклад в пять коалиций в формате "Рамштайн".
Испания и в дальнейшем будет помогать Украине с обучением военных, а также планирует сделать свой вклад в пять коалиций в рамках формата "Рамштайн". Об этом сообщило Минобороны Испании, передает УНН.
Детали
Министр обороны Испании Маргарита Роблес на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины отметила, что именно сейчас, перед второй годовщиной полномасштабного вторжения рф, "единство и поддержка Украины становятся важнейшими".
Также она сообщила, что Испания планирует внести свой вклад в коалиции безопасности на море, полевой артиллерии, наземной противовоздушной обороны, информационных технологий и коалиции по разминированию.
Кроме того Испания и в дальнейшем будет очень активной в сфере обучения, о чем свидетельствует более 3500 украинских военных, которые уже прошли обучение в Испании. Роблес анонсировала новые специализированные учебные модули по противовоздушным системам Patriot, NASAMS и Hawk, а также подводному разминированию.
В завершение своего выступления министр отметила, что Испания будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.
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