Увеличение поставок Украине дальнобойного оружия и не только: в Минобороны подвели итоги очередного "Рамштайна"
Во время 18-й встречи в Рамштайнском формате Украина обсудила потенциал партнеров по увеличению поставок оружия дальнего действия в Украину. Встреча, которая также охватила потенциальное сотрудничество по артиллерийским системам, подтвердила общее понимание того, что Украина нуждается в большем количестве вооружений для стратегических ударов.
Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
На предстоящей зимней сессии ПАСЕ главным вопросом обсуждения будет возвращение украинских детей, похищенных россией, сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк. Ожидается, что будет принята резолюция, призывающая чиновников способствовать их возвращению.
На Днепропетровщине депутаты городского совета Новомосковска определились с новым названием для города
Новомосковский городской совет решил переименовать город в Новую Самарь и подаст это предложение в Верховную Раду Украины для окончательного утверждения.
В Воздушных силах зафиксировали несколько групп "шахедов"
Группы "шахедов" были замечены на границе Донецкой и Днепропетровской областей.
Атака рф на Харьков: среди погибших 8-летняя девочка и ее мама
8-летняя девочка и ее 35-летняя мать погибли в результате российской атаки на Харьков, Украина. Отец девочки, которого также нашли под завалами, выжил.
Обсудили финансовую поддержку Украины и замороженные активы рф: Шмыгаль провел онлайн-встречу с министром финансов США
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел результативные переговоры с министром финансов США Джанет Йеллен относительно совместных программ финансирования МВФ и ЕС и санкций против россии.
Последствия российского удара на Киевщине: количество пострадавших возросло до четырех
Кроме того, повреждены 3 многоэтажки, хозяйственные постройки, 21 легковое авто, здание кафе. Обломки российских ракет были обнаружены и на территориях двух учебных заведений.
Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
Украинское правительство и Верховная Рада разрабатывают стратегию борьбы с "черным" экспортом зерна, включая возможную привязку возмещения НДС к возврату валютной выручки.
В Харькове из-под завалов достали тело девочки-подростка: количество погибших в результате удара рф возросло до восьми
Восемь человек погибли, в том числе девочка 10-12 лет, в результате российского ракетного удара по Харькову.
Большую часть Крыма «отрубят» от Интернета в ночь на 24 января – СМИ
Большая часть Крыма останется без интернета в ночь на 24 января в связи с плановыми работами российского провайдера "Миранда-медиа". Ожидается, что услуги будут недоступны с полуночи до 6 утра.