Увеличение поставок Украине дальнобойного оружия и не только: в Минобороны подвели итоги очередного "Рамштайна"

В рамках очередного заседания в формате "Рамштайн" отдельно обсуждались вопросы увеличения поставок Украине дальнобойного оружия. Об этом на специальной встрече с журналистами, посвященной итогам 18-го заседания Группы сообщил начальник Управления прессы и информации Минобороны младший лейтенант Илларион Павлюк, передает УНН со ссылкой на Military Media Center.

"Есть полное понимание партнеров, что нам это оружие нужно и обязательства чтобы работать над тем, чтобы предоставлять Украине больше оружия для подобных ударов", - сообщил Павлюк.

Как пишет Military Media Center, в рамках встречи также обсуждались адаптация зенитных ракет западных образцов к советским пусковым платформам, имеющимся в распоряжении Сил обороны Украины, а также наращивание возможностей для увеличения производства боеприпасов и артиллерийских систем, в том числе в совместных проектах стран партнеров с Украиной.

В свою очередь, начальник Департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны полковник Геннадий Коваленко сообщил, что на встрече обсуждались также вопросы усиления возможностей Украины в рамках авиационной, противовоздушной, артиллерийской коалиций и коалиции морской безопасности. В частности, отметил полковник, в рамках авиационной коалиции наряду с обязательствами по предоставлению самолетов F-16, обсуждаются также вопросы предоставления союзниками дополнительных вертолетов.

"Это была продуктивная встреча, после которой хочется сказать "отставить панику" всем тем, кто поднимает настроения о потере поддержки Украины", - подытожил Илларион Павлюк.

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